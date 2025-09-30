পাকিস্তানের টেস্ট দলে ৩৮ বছর বয়সী স্পিনার, কে এই আসিফ আফ্রিদি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। সেখানে সবচেয়ে বড় চমক ৩৮ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার আসিফ আফ্রিদি। জাতীয় দলের হয়ে এর আগে কখনো খেলা হয়নি আসিফের।
১২ অক্টোবর লাহোরে প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হবে সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে। যথারীতি অধিনায়ক শান মাসুদ। প্রাথমিক দলে জায়গা পেয়েছেন তিন নতুন মুখ—আসিফ আফ্রিদি, ফয়সাল আকরাম আর রোহাইল নাজির। এক বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছে, ম্যাচ শুরুর আগে ১৮ জনের দল ছোট করা হবে।
শান মাসুদ (অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আসিফ আফ্রিদি, বাবর আজম, ফয়সাল আকরাম, হাসান আলী, ইমাম-উল-হক, কামরান গুলাম, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), নোমান আলী, রোহাইল নাজির (উইকেটকিপার), সাজিদ খান, সালমান আগা, সৌদ শাকিল ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।
তিন নতুন মুখের মধ্যে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি আসিফ আফ্রিদি। ফয়সাল আকরাম (২২) ও রোহাইল নাজির (২৩) বয়সে তরুণ, কিন্তু আসিফ আফ্রিদি যে বয়সে ডাক পেলেন, সেই বয়সে অনেকেই অবসরে চলে যান। তাহলে কেন তাঁকে দলে নিল পাকিস্তান?
প্রায় দেড় যুগ ধরে আসিফ খেলছেন পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে। ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে অভিষেক হয় তাঁর। অ্যাবোটাবাদের হয়ে খেলেছিলেন প্রথম ম্যাচ। ৭ ওভার বল করে কোনো উইকেট পাননি, খরচ করেছিলেন ৩৫ রান। এরপর দীর্ঘ পথচলা—৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন, নিয়েছেন ১৯৮ উইকেট। গড় ২৫.৪৯। ১৩ বার ইনিংসে ৫ উইকেট আর দুবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন।
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে আসিফের ম্যাচ ৬০টি, উইকেট ৮৩। টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৮৫ ম্যাচ, নিয়েছেন ৭৮ উইকেট। পিএসএলে অভিষেক হয়েছিল ২০২২ সালে, মুলতান সুলতানসের হয়ে। ৫ ম্যাচে নেন ৮ উইকেট। এরপর ২০২৫ সালের আসরে লাহোর কালান্দার্সে যোগ দেন, সেখানে ৯ ম্যাচে ৭ উইকেট পান, ইকোনমি রেট ছিল ৭.৪১।
বয়সের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন আফ্রিদি, তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনো কার্যকর। কায়েদে আজম ট্রফিতে গত মৌসুমে খেলেছেন ৪ ম্যাচ, নিয়েছেন ৯ উইকেট, গড় ২১.৪৪। এরপর প্রেসিডেন্টস ট্রফি গ্রেড-ওয়ানে ৬ ম্যাচে নিয়েছেন ১৮ উইকেট, গড় ২৫.১৬।
আসিফের এই পারফরম্যান্স আর ঘরের মাঠে পাকিস্তানের স্পিনকেন্দ্রিক কৌশল—দুটো মিলে তাঁকে নিয়ে এসেছে আলোচনায়। পাকিস্তান দলে আছেন আরও চার স্পিনার: ৩৮ বছরের নোমান আলী (বাঁহাতি অর্থোডক্স), সাজিদ খান (অফ স্পিনার), আবরার আহমেদ (লেগ স্পিনার), ফয়সাল আকরাম (অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা চায়নাম্যান)। আছেন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমান আগা (খণ্ডকালীন অফ স্পিনার)।
অবশ্য প্রাথমিক এই দল ছোট করা হবে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আফ্রিদি বাদও পড়তে পারেন। তবে তাঁর নাম ওঠা, এত বছর পর জাতীয় দলের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া, এটাও কম বিস্ময় নয়।