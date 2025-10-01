কোহলির বেঙ্গালুরু কিনতে চাইলে দিতে হবে ২৪৩৫৯ কোটি টাকা, রাজি এই ধনকুবের

খবরে বলা হয়েছে, ভারতীয় ধনকুবের আদর পুনাওয়ালা পুরো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চান। ৪৪ বছর বয়সী আদর বর্তমানে সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পুনাওয়ালা ফিনকর্পের চেয়ারম্যান।
গুঞ্জনটা বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। বিক্রি হতে চলেছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শেষ পর্যন্ত সেটিই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। আইপিএলের প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন।
মোদি এক্সে লিখেছেন, ‘অনেক দিন ধরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বিক্রির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এবার মালিকপক্ষ সত্যিই (ফ্র্যাঞ্চাইজি) বিক্রি করতে চাইছে। দলটি গত মৌসুমে আইপিএল জিতেছে, বিশাল ফ্যানবেস আছে, দল হিসেবেও ভালো, টিম ম্যানেজমেন্টও দারুণ। সম্ভবত এটাই একমাত্র দল, যেটি পুরোটাই কেনা যাবে। আমি নিশ্চিত বড় কোনো বৈশ্বিক তহবিল বা সার্বভৌম তহবিল এই দলে বিনিয়োগ করতে চাইবে।’
সিএনবিসি টিভি১৮-এর খবরে বলা হয়েছে, ২০০ কোটি ডলারে (২৪ হাজার ৩৫৯ কোটি ৮০ লাখ টাকায়) কেনা যাবে গোটা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি। এতে আগ্রহ দেখিয়েছেন আদর পুনাওয়ালা। ৪৪ বছর বয়সী এই ভারতীয় ধনকুবের বর্তমানে সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পুনাওয়ালা ফিনকর্পের চেয়ারম্যান।
সেরাম ইনস্টিটিউট ভারতের পুনেতে অবস্থিত জৈবপ্রযুক্তি ও জৈব ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি। বর্তমানে এটি বিশ্বের বৃহত্তম টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে একসময় খেলতেন ক্রিস গেইল, এবি ডি ভিলিয়ার্সদের মতো কিংবদন্তিরা। আর বিরাট কোহলি তো বেঙ্গালুরুর সমার্থকই হয়ে আছেন। দলটি এ বছর প্রথমবারের মতো আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে কোহলির ১৮ বছরের আক্ষেপ ঘুচেছে।
আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরুর ব্র্যান্ড ভ্যালুই সবচেয়ে বেশি (৩ হাজার ২৭৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা)। রেকর্ড পাঁচবার করে আইপিএল জেতা মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (২ হাজার ৯৫০ কোটি ১২ লাখ টাকা) ও চেন্নাই সুপার কিংসকে (২ হাজার ৮৬৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা) টেক্কা দিয়েছে বেঙ্গালুরু।
এরপরও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বছরেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে বড় কারণ বেঙ্গালুরু ট্র্যাজেডি।
গত ৪ জুন বেঙ্গালুরু শহরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রথম আইপিএল শিরোপা জয়ের উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও অর্ধশতাধিক আহতের ঘটনায় কর্ণাটক রাজ্য সরকার মালিকপক্ষকে দায়ী করেছে। এতে তাদের আইনি জটিলতায় পড়তে হয়েছে।
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠাতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা ছিল ভারতের বৃহত্তম অ্যালকোহল কোম্পানি ইউনাইটেড স্পিরিটসের চেয়ারম্যান ও বিতর্কিত ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার হাতে।
২০১৫ সালে মালিকানায় হাতবদল হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বর্তমান মালিক যুক্তরাজ্যের অ্যালকোহল কোম্পানি ডিয়াজিও। ইউনাইটেড স্পিরিটস ডিয়াজিওরই একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
সিএনবিসি টিভি১৮-কে ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী প্রবীণ সোমেশ্বর জানিয়েছেন, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এখন তাদের কাছে ব্যবসার মূল অংশ নয়, ‘আরসিবি নিঃসন্দেহে দারুণ একটি ব্যবসা। কিন্তু এটি ডিয়াজিওর মূল ব্যবসার মধ্যে পড়ে না।’
২৪ হাজার ৩৫৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা পেলেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা ছেড়ে দেবে কি না, সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি ডিয়াজিও কর্তৃপক্ষ। কোম্পানিটির এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘বাজারে চলতে থাকা গুঞ্জন নিয়ে আমরা মন্তব্য করি না।’
সিএনবিসি টিভি১৮-এর খবরে আরও বলা হয়েছে, আদর পুনাওয়ালা পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজিই কিনতে চান। তবে তিনি সংবাদমাধ্যমে এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি।