রঞ্জিতে ব্যাটে দুবার বল লাগিয়ে আউট ব্যাটসম্যান

রঞ্জি ট্রফির প্লেট লিগে দেখা গেল বিরল এক আউটের ঘটনা। মেঘালয়ের বিপক্ষে ম্যাচে ব্যাট দিয়ে দুবার বল মেরে (হিটিং দ্য বল টুয়াইস) আউট হয়েছেন মণিপুরের ব্যাটসম্যান লামাবাম অজয় সিংহ। মঙ্গলবার সুরাটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এই ঘটনা ঘটে।
ক্রিকেটবিষয়ক পোর্টাল ইসএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, বাঁহাতি স্পিনার আরিয়ান বোরার করা বলটি প্রথমে ডিফেন্স করেছিলেন অজয়; কিন্তু বল ধীরে ধীরে স্টাম্পের দিকে যাচ্ছিল।
তখন তিনি স্টাম্প বাঁচাতে ব্যাট দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিতীয়বার বলটি ঠেকান। এটি নিয়মের মধ্যে থাকলেও মেঘালয় আবেদন করতেই আম্পায়ার ধর্মেশ ভর্দওয়াজ তাঁকে আউটের সিদ্ধান্ত দেন। আর এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রতিবাদ না করেই মাঠ ছাড়েন ব্যাটসম্যান।
ম্যাচ–সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা ইএসপিএনক্রিকনফোকে বলেন, ‘সে চাইলে প্যাড দিয়ে বলটাকে ঠেকাতে পারত; কিন্তু সে ব্যাট ব্যবহার করায় সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দেন। মেঘালয় আপিল করার সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটতে শুরু করে।’
এমসিসি আইনের ধারা ৩৪.১.১ অনুযায়ী, বল খেলার মধ্যে থাকাকালে যদি সেটি ব্যাটসম্যানের শরীরের কোনো অংশ বা ব্যাটে লাগে এবং এরপর ফিল্ডার বল ছোঁয়ার আগে ব্যাটসম্যান সচেতনভাবে ব্যাট বা শরীরের কোনো অংশ দিয়ে বল দ্বিতীয়বার আঘাত করেন, তাহলে তিনি ‘হিট দ্য বল টোয়াইস’ বলে আউট হবেন। তবে যদি দ্বিতীয়বার আঘাতটি উইকেট রক্ষার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেটি বৈধ।
রঞ্জি ট্রফিতে এর আগে সর্বশেষ এমন আউট দেখা গিয়েছিল ২০০৫-০৬ মৌসুমে। তখন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক ধ্রুব মহাজন একইভাবে আউট হয়েছিলেন ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে। এর আগেও মাত্র তিনজন ক্রিকেটার রঞ্জিতে এভাবে আউট হয়েছেন—অন্ধ্রের কে বাভান্না (১৯৬৩-৬৪), জম্মু ও কাশ্মীরের শহিদ পারভেজ (১৯৮৬-৮৭) ও তামিলনাড়ুর আনন্দ জর্জ (১৯৯৮-৯৯)।
মণিপুরের হয়ে এই ম্যাচে অজয় ২০ বল খেলে কোনো রান করতে পারেননি।