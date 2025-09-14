ভারত পাকিস্তান ম্যাচের উত্তাপ কি টের পাওয়া যাচ্ছে

রোমাঞ্চের পুরোনো দিন পেরিয়ে গেছে হয়তো। দুই দলে তারকার মেলাও আগের মতো নেই। তবু ম্যাচটা তো ভারত–পাকিস্তান! শ দেড়েক কিলোমিটার দূরের আরেক শহরে দুবাইয়ের ম্যাচের উত্তাপটা তাই ছুঁয়ে যায় আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে গড়ে ওঠা শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামেও।
বাইরে স্থানীয় কিংবা অভিবাসীদের উত্তেজনা বোঝা কঠিন। নানাবিধ ব্যস্ততায় তাঁদের জীবন আটকে থাকে নিয়মতান্ত্রিকতায়—যাঁরা খেলা দেখতে যান, তাঁরাও থাকেন নিভৃতে। কিন্তু যেখানে ক্রিকেট নিয়েই কাজ, সেখানে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ না এসে কি আর পারে!
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের হয়ে এবার এশিয়া কাপের আবুধাবি অংশের মিডিয়া ম্যানেজারের দায়িত্ব পাওয়া ফয়সাল খোখারকেই হয়তো ম্যাচটার উত্তেজনা ছুঁয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ কাভার করতে আগ্রহী সাংবাদিকদের অনুরোধে যে বেচারার জীবন জেরবার।
সেটি সেই টুর্নামেন্ট শুরুর দিন থেকেই। আবুধাবিতে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই এই ম্যাচ কাভার করা যাবে কি না—ভারত–পাকিস্তানের বাইরে অন্য দেশের সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে ফয়সালকে। গতকাল আরও একবার সেই অনুরোধের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই থামিয়ে দেন ফয়সাল, ‘ফুললি ওভারলোড, নো চান্স।’
অনুরোধের সেই স্রোত তবু থামেনি। শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ কাভার করতে আসা সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা বার্তা পাঠিয়ে তা বোল্ড করে জানাতে হয়েছে ফয়সালকে, ‘শুধু স্থানীয় আর ম্যাচের দুই দল (ভারত ও পাকিস্তান) থেকে আসা সাংবাদিকরাই ম্যাচটা কাভার করার সুযোগ পাবেন।’
সেই বার্তা দেখার পর রসিকতার সুরেই ফয়সালের উদ্দেশে বললেন এক সাংবাদিক, ‘প্রেসবক্সে তাহলে আর কোনো বয়কট হচ্ছে না!’ তাতে তিনি মজা পেলেন কি না, তা অবশ্য মুখ দেখে বোঝা গেল না। তবে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত মিডিয়া ম্যানেজার কিছুক্ষণ পর বললেন, ‘আমি খেলাধুলায় বয়কট শব্দটা পছন্দ করি না। রাজনীতি থেকে খেলার দূরেই থাকা উচিত।’
সাংবাদিকদের মতো আগ্রহ যে দর্শকদের মধ্যে নেই—তাও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সেই আগ্রহ কেমন? প্রশ্নটা ছিল শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে কাজ করা ভারতীয় অভিনব কুমারের কাছে। তাঁর উত্তর এমন ‘ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আবার আগ্রহ না থেকে পারে!’
তা থাকলেও আবুধাবি থেকে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১০ হাজার খরচ করে খেলা দেখার সামর্থ্য নেই কারও কারও। তবু অভিনবের মনটা নাকি পড়ে থাকবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে—যেখানে আজ চোখ থাকবে পুরো ক্রিকেট বিশ্বেরই।