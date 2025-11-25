৯৪ রান করেছেন স্টাবস
ক্রিকেট

গুয়াহাটি টেস্ট

ভারতকে ৫৪৯ রানের অসম্ভব লক্ষ্য দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

খেলা ডেস্ক

তাহলে সিরিজ তো দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেই গেল! প্রথম টেস্ট ৩০ রানে জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা যা করছে, তাতে তাদের হারার কোনো কারণ নেই। গুয়াহাটিতে ভারতকে যে ৫৪৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে প্রোটিয়ারা।

টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড ৪১৮। জিততে হলে এই রেকর্ড তো ভাঙতেই হবে, সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে ১৩১ রান। এটা তো অসম্ভবই নাকি!

টেস্টে জয় পরাজয়ের বাইরে ড্রও তো হতে পারে। সেটা হলেই বা কী! দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ তাতে ১–০ তে জিতবে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তা হলে ভারতের মাটিতে ২৫ বছর পর টেস্ট সিরিজ জিতবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

সব মিলিয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড ৪১৮। শুধু এশিয়ার মাটিতে খেলা টেস্টগুলোতে এর আগে কোনো দল ৪০০ রানও তাড়া করতে পারেনি। সর্বোচ্চ তাড়ার রেকর্ড ৩৯৫, চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে তা করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের মাটিতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড ৩৮৭, ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিল ভারত। বুঝতেই পারছেন, ভারতকে কী কঠিন পথে পাড়ি দিতে হবে!

আজ বোলিং করেছেন জয়সোয়ালও

প্রথম ইনিংসের বড় লিডই আসলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চূড়ায় উঠিয়েছে। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছিল ৪৮৯ রান, যেখানে ভারত গুটিয়ে যায় ২০১ রানে। ২৮৮ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা খুব বেশি তাড়াহুড়ো করেনি। আজ চতুর্থ দিনে তৃতীয় সেশনেও তারা আট ওভারের বেশি ব্যাটিং করেছে। ৭৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬০ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছে তারা। আজ দিনের খেলা আছে আরও ১৮ ওভার।

তৃতীয় দিন শেষেই দক্ষিণ আফ্রিকার লিড দাঁড়িয়েছিল ৩১৪ রানে। এখান থেকে ম্যাচে ফিরতে আজ চতুর্থ দিনে দ্রুত বাভুমার দলকে অলআউট করতে হতো ভারতের। সেটি তারা করতে পারেনি। উল্টো ৫ উইকেট হারিয়ে আজ ৭০ ওভারের মতো ব্যাটিং করেছে।

৪৯ রান করেছেন জর্জি

দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন ও এইডেন মার্করাম বড় ইনিংস খেলতে না পারলেও দলকে ভালো শুরু এনে দিয়েছেন। রিকেলটন করেছেন ৩৫ রান, মার্করাম ২৯ রান। এরপর ট্রিস্টান স্টাবসের ৯৪ রান, টনি ডি জর্জির ৪৯ রানে ভারতকে রান পাহাড়ে দেয় তারা। স্টাবস সেঞ্চুরি পেলে বাভুমারা হয়তো আরও খুশি হতেন। তাঁর সেঞ্চুরির অপেক্ষায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৪ রানে বোল্ড হলে ইনিংস ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ৪টি উইকেটই নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

