রেকর্ড গড়া বাবরের রান পাকিস্তানের জয়ে কাজে লাগে না—কথাটি কতটুকু সত্য

রোহিত শর্মাকে টপকে বাবর আজমই যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবেন, সেটা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। গতকাল লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কাজটাই করেছেন বাবর। শীর্ষে উঠতে বাবরের দরকার ছিল ৯ রান। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারানোর পথে বাবর অপরাজিত ছিলেন ১১ রানে।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাবর প্রায় এক বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে দলে ফিরলেন। বাবরের রান দলের জয়ে কাজে আসছে না বলেই কি তাঁকে এত দিন দলের বাইরে রাখা হয়েছে?

টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ সরাসরি করা হয়নি। তবে সংবাদমাধ্যম থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক দিন ধরে চলা গুঞ্জনের কারণে বিষয়টা যে এমনই, সেটা আন্দাজ করাই যায়। কিন্তু এর সত্যতা কতটুকু? বাবরের রান কি আসলেই পাকিস্তানের জয়ে কাজে আসছে না?

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দলের জেতা ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান রোহিত শর্মার। ১০৪ ইনিংসে ৩২৯৬ রান করেছেন ভারতের সাবেক এই ওপেনার। জয়ী ম্যাচে রোহিত ব্যাটিং করেছেন ১৪৩.৪২ স্ট্রাইক রেটে। তালিকায় এরপরই বিরাট কোহলি। ৭৮ ইনিংসে কোহলি ২৯৭৯ রান করেছেন। ৫৯.৫৮ গড়ে ব্যাটিং করেছেন ১৩৭.৭৮ স্ট্রাইক রেটে। দুজনেই এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছেড়েছেন।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দলের জেতা ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান রোহিত ও কোহলির

এই তালিকায় ৩ নম্বরে আছেন বাবর। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দলের জেতা ম্যাচে বাবরের রানই সবচেয়ে বেশি—৭৩ ইনিংসে করেছেন ২৭১০ রান। বাবরের ক্যারিয়ার গড় ৩৯.৫৭ হলেও পাকিস্তানের জেতা ম্যাচে তাঁর গড় ৪৫.৯৩। স্ট্রাইক রেট ১৩০.৭২।

পাকিস্তানের হয়ে বাবর সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। কিউইদের বিপক্ষে জিতেছেন ১৪ ম্যাচ। এই ১৪ ম্যাচে তাঁর ব্যাটিং গড় ৫০.৫৪। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জিতেছেন ১৩টি ম্যাচ। এই ১৩ ম্যাচে বাবরের গড় প্রায় ৫০—৪৯.৭০।

২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর বাবর আজম

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাবর জিতেছেন ৮ ম্যাচ। রান করেছেন ৩৪.৮৫ গড়ে ২৪৪। ২০২১ সালে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়নে ৫৯ বলে ১২২ রানের ইনিংসও আছে বাবরের। জয় পাওয়া ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাবরের গড় ৬৯, স্ট্রাইক রেট ১৫০। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে ৩টি ম্যাচে বাবর জিতেছেন, সেই ৩ ম্যাচে তাঁর স্ট্রাইক রেট খুব একটা ভালো নয়—১১৭.২৬। তবে ৩ ম্যাচে ৮১.৫০ গড়ে বাবর রান করেছেন ১৬৩।

ভারতের বিপক্ষে বাবর ম্যাচ জিতেছেন ২টি। রান করেছেন ৮২। ২০২১ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস আছে তাঁর। পরিসংখ্যান স্পষ্ট করেই বলছে, বড় দলগুলোর বিপক্ষে বাবরের রান অবশ্যই পাকিস্তানের জয়ে কাজে লেগেছে।

দলের জেতা ম্যাচে রিজওয়ানের গড় ৬৯.১৪

এ মুহূর্তে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ মিলছে না মোহাম্মদ রিজওয়ানের। দল জিতেছে এমন ম্যাচের হিসাবে শীর্ষ পাঁচ রান সংগ্রাহকের তালিকায় রিজওয়ান ২৩৫১ রান নিয়ে পঞ্চম অবস্থানে আছেন। তবে দলের জেতা ম্যাচে রিজওয়ানের গড় শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। জয় পাওয়া ম্যাচে ৬৯.১৪ গড়ে রান করেছেন রিজওয়ান। স্ট্রাইক রেট ১৩২.১৫। তালিকায় চতুর্থ জস বাটলার। তাঁর রান ২৩৫৫।

