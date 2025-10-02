এশিয়া কাপে ব্যর্থ, এবার শারজাতে কি ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ ব্যর্থতার দুঃখ ভোলার জন্য সপ্তাহখানেক সময়ও পাচ্ছে না বাংলাদেশ দল। শারজাতে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচ টি–টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আবার মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে তাদের। দুই দলই এশিয়া কাপে ব্যর্থ। আফগানিস্তান থেমে গিয়েছিল গ্রুপ পর্বেই। বাংলাদেশও সুপার ফোরে উঠে ফাইনালের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। তাই সিরিজ শুরুর আগেও ঘুরেফিরে এসেছে সেই ব্যর্থতার কথাই।
আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান বলছেন, ভুল শুধরে তাঁদের চোখ এখন আগামী ফেব্রুয়ারির টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। বাংলাদেশের অবস্থা আরও কঠিন। লিটন দাস পাঁজরের চোটে ছিটকে যাওয়ায় এশিয়া কাপের শেষ দুই ম্যাচের মতো এই সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাকের আলী।
লিটনের মতো জাকেরও গতকাল বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এশিয়া কাপ ব্যর্থতার জন্য, ‘ভক্তদের উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কিছু বলার নেই। আমরা অনেক আশা দেখিয়েছি, এশিয়া কাপে ভালো করতে পারিনি। তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই।’
অতীত ভুলে সামনে তাকাতে চান দুই অধিনায়কই। তবে নিকট অতীতের সুখস্মৃতিটা কিন্তু বাংলাদেশেরই। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানকে হারিয়েছিল তারা। যদিও সামগ্রিক পরিসংখ্যানে পিছিয়ে—টি–টোয়েন্টিতে ১৭ ম্যাচে মাত্র ৬টি জিতেছে বাংলাদেশ। এবার ব্যবধান কমানোর চ্যালেঞ্জ সামনে। জাকেরের ভাবনাটা অবশ্য সহজ, ‘আমরা তেমন কিছু ভাবছি না, স্বাভাবিক আছি। শুধু পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছি।’
এরপর দলের আসল কাজটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন জাকের, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ম্যাচ জেতা। মডার্ন ক্রিকেট খেলেন বা স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলেন—শেষ কথা হলো ম্যাচ জেতা।’
এশিয়া কাপ শেষে বাংলাদেশ দল আর দেশে ফেরেনি। আরব আমিরাতেই থেকে গেছে। স্কোয়াডে পরিবর্তন এসেছে মাত্র একটি—চোট পাওয়া লিটনের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে কাল রাত পর্যন্ত তাঁর ভিসা–জটিলতা কাটেনি। দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল জানিয়েছেন, ভিসা মিললেই তিনি উড়াল দেবেন।
সৌম্য না যেতে পারলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়বে বাংলাদেশের জন্য। এশিয়া কাপজুড়েই ব্যাটিং–ব্যর্থতা ভুগিয়েছে দলকে। শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের দেওয়া ১৩৬ রানের লক্ষ্যও তাড়া করতে পারেনি তারা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন জাকের, ‘আমাদের মূল পরিকল্পনা থাকবে ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে ভালো পারফর্ম করা। যেহেতু এশিয়া কাপে ব্যাটিংয়ে ভুগতে হয়েছে, এবার যেন তেমন না হয়।’
শারজাতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে প্রথম টি–টোয়েন্টি। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচ, আর ৫ অক্টোবর তৃতীয় ম্যাচও শুরু হবে একই সময়ে। এরপর আবুধাবিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল।