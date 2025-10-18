ভয়ংকর হোপ  

মিরপুরে সকাল থেকে আবহাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল, গরমও অনেক। ক্রিকেটাররা মাঠে এসে ওয়ার্ম আপও শুরু করেছেন। মাঠের বাইরে দেখা গেছে কিছু দর্শক, সংখ্যাটা যদিও খুব বেশি নয়।
ওয়ানডেতে অভিষেক হচ্ছে মাহিদুল ইসলামের। মাঠে তাঁকে ক্যাপ পরিয়ে দিয়েছেন সাইফ হাসান। এর আগে জাতীয় দলের হয়ে একটি টেস্ট খেলেছেন মাহিদুল। মিডল অর্ডারের সংকট কাটাতে তাঁকে এই সিরিজের দলে রাখা হয়। আজ একাদশেও সুযোগ পেলেন। দেশের হয়ে ওয়ানডে খেলা ১৫৪তম ক্রিকেটার তিনি।
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। সর্বশেষ ১২ ম্যাচের ১১টিতে হার। হার সর্বশেষ চারটি সিরিজেই। ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতেই এখন বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বাজে অবস্থা। মাস ছয়েক আগেই বার্ষিক হালনাগাদের পর আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে দশে নেমে যায় বাংলাদেশ।
২০০৬ সালের পর যা বাংলাদেশের এই সংস্করণে সর্বনিম্ন অবস্থান। এখান থেকে এক ধাপ ওপরে ওঠার সুযোগ আছে মিরাজদের। সে জন্য এই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩–০ তে হারাতে হবে বাংলাদেশের।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে সবাইকে স্বাগত।