‘ভারতের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার দিন শেষ, আলোচনা হবে সমতার ভিত্তিতে’

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, ভারতের শর্ত মেনে ক্রিকেট খেলতে তাঁরা আর রাজি নন। তাঁর স্পষ্ট কথা, ভারতের কাছে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের জন্য ভিক্ষা চাওয়ার দিন শেষ।
আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে ভারত–পাকিস্তান। এরপর আবার অক্টোবরে কলম্বোতে নারী বিশ্বকাপেও মুখোমুখি হবে দুই দল।
গত এক দশকের বেশি সময় ধরেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারত–পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্ক কার্যত বরফশীতল হয়ে আছে। ২০১২ সালের পর থেকে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হয়নি। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এরপর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।
তবে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড চলতি বছরের শুরুতে চুক্তি করেছিল—২০২৭ সাল পর্যন্ত আইসিসি আর এসিসির আয়োজিত টুর্নামেন্ট ছাড়া ভারত–পাকিস্তান শুধু নিরপেক্ষ ভেন্যুতেই খেলবে। সম্প্রতি ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও জানিয়েছে, তারা শুধু বহুজাতিক টুর্নামেন্টেই পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে।
লাহোরে একটি ক্লাব স্তরের টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে যাওয়া মহসিন নাকভির সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সেই প্রশ্নের উত্তরেই নাকভি বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমরা এখন একেবারে পরিষ্কার—ভারতের যেকোনো আলোচনা হবে সমতার ভিত্তিতে। সমান অবস্থানে থেকে। ওদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার দিন শেষ।’ এরপর তিনি আরও যোগ করেন, ‘সেই সময় শেষ। যা হবে, সমান মর্যাদার ভিত্তিতেই হবে।’
নাকভির সংবাদ সম্মেলনে এসেছে এশিয়া কাপের পাকিস্তান দলে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের না থাকার প্রসঙ্গও। বাবর গত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন। অধিনায়ক ছিলেন সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান বাবরের। প্রায় ৪০ গড়ে রান করেছেন ৪২২৩। ৩৬টি ফিফটির সঙ্গে আছে ৩টি সেঞ্চুরিও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান রিজওয়ানের, ৩৪১৪। রিজওয়ানের ফিফটি ৩০টি, সেঞ্চুরি একটি। পাকিস্তানের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান মোহাম্মদ হাফিজের, ২৫১৪। কেন বাবর–রিজওয়ান বাদ পড়েও আলোচনায়, তা এতেই পরিষ্কার।
বাবর–রিজওয়ানের দলে না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নাকভি বলেন, ‘কাউকে নেওয়া বা বাদ দেওয়ার আমার এক শতাংশও ভূমিকা নেই। দলের নির্বাচনের কাজ সম্পূর্ণ নির্বাচক কমিটি ও পরামর্শক বোর্ডের। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা একসঙ্গে বসে, একাধিক সভা করে। অবশ্য তাদের নির্বাচিত দলের ওপর আমার আস্থা আছে। তারা পেশাদার, আমি শুধু তাদের বলেছি মেধার ভিত্তিতে দল নির্বাচন করতে।’
টি-টোয়েন্টি থেকে বাদ পড়লেও রিজওয়ান এখনো ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। তবে তাঁর অধীনে দল খুব একটা ভালো করছে না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ঘরের মাঠে প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৪ বছর পর সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। তাই রিজওয়ানকে ওয়ানডে দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ারও একটা আলোচনা চলছে।
এই প্রসঙ্গে নাকভি বলেছেন, ‘নির্বাচকেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রধান কোচ আমাদের সর্বশেষ ওয়ানডে খেলার পর তাঁর রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। আমরা সেটি পর্যালোচনা করছি। পারস্পরিক আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত হবে, সেটি জানানো হবে।’