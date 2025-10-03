তামিমকে নিয়ে আফসোস বাকি প্রার্থীদেরও

শুক্রবার ছুটির দিনেও বিসিবিতে ছিল নির্বাচনী আমেজ। ৬ অক্টোবর পরিচালনা পর্ষদের ভোট সামনে রেখে আজ মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে এসেছিলেন প্রার্থীরা। নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময়ের সঙ্গে প্রচারণার জন্য বিসিবিতে ব্যানার-ফেস্টুন লাগানোর পরিকল্পনা করতেও দেখা যায় কাউকে কাউকে।
পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়া প্রার্থীদের ভোট নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকলেও তাঁদের কণ্ঠে শোনা গেছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালের প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে হতাশা।
ঢাকা মেরিনার ইয়াং ক্লাবের কাউন্সিলর শানিয়ান তানিম তাঁদেরই একজন। তামিম ইকবাল তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু জানিয়ে তিনি বলছেন, ‘আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ওনার থাকা উচিত। কারণ, আমরা একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলাম। যাঁরা যাঁরাই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন—শুধু তামিম ইকবাল না, অনেক যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, যাঁরা ডিজার্ভ করেন এখানে (পরিচালক হিসেবে) থাকা।’
বিসিবি নির্বাচনে প্রার্থিতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সভাপতি হওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনে ‘ফিক্সিংয়ের’ অভিযোগ তুলে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন তামিম। তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন আরও ১৫ জন। এই ঘটনা বেশ পীড়া দিয়েছে ক্যাটাগরি-৩ থেকে পরিচালক পদে প্রার্থী হওয়া দেবব্রত পালকে।
আজ মিরপুরে সাংবাদিকদের দেবব্রত বলেন, ‘তামিম ইকবালসহ আমাদের যাঁরা সাবেক অধিনায়ক ছিল, দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে এবং একসঙ্গে খেলার সুবাদে আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তামিমের অনুপস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কখনোই কাম্য হতে পারে না।’
নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় তামিম বলেছিলেন, এই নির্বাচন কালো দাগ হয়ে থাকবে। এবারের ভোটে অনেক প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগও তুলেছেন। তবে ক্যাটাগরি-২ থেকে পরিচালক পদে নির্বাচন করা লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের কাউন্সিলর লুতফর রহমান বলছেন, এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে কোনো চাপ তিনি অনুভব করছেন না।
তবে সব পক্ষ বিসিবি নির্বাচনে থাকলে ভালো হতো বলে মনে করেন লুতফর, ‘তামিম-ফাহিমরা থাকলে আরও ভালো হতো নির্বাচনটা। সবাইকে নিয়ে ক্রিকেটের উন্নতি করতে হবে। কারও একার পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। যদি সুযোগ থাকত, দুই পক্ষ মিলে নির্বাচন করলে ভালো হতো। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য সংগঠক, ক্রিকেটার, সাবেক ক্রিকেটার সবাইকে দরকার।’
তামিমের সঙ্গে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়া দুজন রফিকুল ইসলাম ও মির্জা ইয়াসির আব্বাস গতকাল বিসিবিতে এসে দাবি জানিয়েছিলেন, নির্বাচনের সময় যেন পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তাঁদের ওই দাবির সঙ্গে কেউই যদিও সহমত জানাননি।
তামিমের সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত হিসেবে দেখছেন রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের কাউন্সিলর ও পরিচালক প্রার্থী আদনান রহমান, ‘এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। এখন আমরা যাঁরা নির্বাচন করছি। সবাই আমরা সংগঠক ও খেলার মাঠের লোক। ১০-১৫ বছরের নিচে আমরা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত না।’