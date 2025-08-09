অভিষেকেই পাকিস্তানকে জেতালেন নেওয়াজ

টি-টোয়েন্ট সিরিজে পারফর্ম করেছেন। বড় ইনিংস খেলতে পারেননি, তবে তিন ম্যাচের সিরিজে সবগুলো ইনিংসই ছিল কার্যকরী। সিরিজে নিজের সর্বনিম্ন রান করেছেন শেষ ম্যাচে, সেটিও ৭ বলে ১৫ রানের ‘ক্যামিও’। এবার ওয়ানডে সিরিজে এসব পারফরম্যান্সকেও ছাড়িয়ে গেলেন হাসান নেওয়াজ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের আজ প্রথম ম্যাচে তাঁর ৫৪ বলে ৬৩ রানের ইনিংসে জিতেছে পাকিস্তান। এটি ছিল তাঁর ওয়ানডে অভিষেক। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে নিজের প্রথম ম্যাচে ম্যাচসেরাও হয়েছেন ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ত্রিনিদাদে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ২৮০ রান।
নেওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ানের ফিফটিতে এই লক্ষ্য ১১ বল বাকি থাকতে তাড়া করে পাকিস্তান। তাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতার পর ওয়ানডেতেও ১-০ তে এগিয়ে গেল পাকিস্তান।
পাকিস্তানের রান তাড়ায় ব্যাটসম্যান সাইম আইয়ুব ছাড়া সবাই ব্যাট হাতে কিছু না কিছু অবদান রেখেছেন। বাবর আজম অল্পের জন্য ফিফটি পাননি, আউট হন ৪৭ রান করে।
রিজওয়ান ফিফটি করার পর ৩৮তম ওভারে যখন আউট হলেন, পাকিস্তানের জিততে দরকার ৭৬ বলে ১০১ রান। সেখান থেকে হুসেইন তালাতকে সঙ্গে নিয়ে ৭০ বলে ১০১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন নেওয়াজ। তালাত অপরাজিত থাকেন ৪১ রানে।
ম্যাচ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ আরও কিছু রানের জন্য আক্ষেপ করেছেন। অবশ্য ২৩৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো সংগ্রহই তুলেছে। এর কৃতিত্ব গুড়াকেশ মোতির, ১৮ বলে ৩১ রান করেছেন এই অলরাউন্ডার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ফিফটি পেয়েছেন আরও তিনজন—এভিন লুইস(৬০), শাই হোপ(৫৫) ও রোস্টন চেজ(৫৩)। এদের কেউ সেঞ্চুরি করতে পারলে সংগ্রহটা হয়তো তাতেই বড় হতো। পাকিস্তানের দুই পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহ নিয়েছেন ৭ উইকেট। দুজনেই ৮ ওভার করে বোলিং করেছেন। ৫১ রানে আফ্রিদি নিয়েছেন ৪ উইকেট, ৫৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন নাসিম।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২৮০ (লুইস ৬০, হোপ ৫৫, চেজ ৫৩; আফ্রিদি ৪/৫১, নাসিম ৩/৫৫)পাকিস্তান: ২৮৪/৪ (নেওয়া ৬৩*, রিজওয়ান ৫৩, বাবর ৪৭; জোসেফ ২/৬৫, মোতি ১/৪২)ম্যাচসেরা: হাসান নেওয়াজসিরিজ: পাকিস্তান ১-০ তে এগিয়ে