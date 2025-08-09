ফুটবলার ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি

গত বছর নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে হয়েছিলেন সেরা খেলোয়াড়। এবারও বাংলাদেশকে নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলের মূল পর্বে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। সেই ঋতুপর্ণাকে এবার বাড়ি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। রাঙামাটিতে ঋতুপর্ণাদের বাড়িটি জীর্ণশীর্ণ হওয়াতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।
আজ শনিবার বিসিবিতে পরিচালকদের সভা শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান। তিনি জানান, ঋতুপর্ণার গ্রামে বাড়ি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁদের সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এর আগেও অন্য খেলার বিভিন্ন ফেডারেশন ও ক্রীড়াবিদের জন্য এগিয়ে এসেছে বিসিবি। এবার তারা ঋতুপর্ণার বাড়ি তৈরি করার উদ্যোগ নিল।
রাঙামাটিতে টিনের চালা ও বাঁশের বেড়ার ঘরে থাকে ঋতুপর্ণার পরিবার। ছোটবেলায় বাবাকে হারানো এই ফুটবলার তাঁর একমাত্র ছোট ভাইকেও হারান বছর তিনেক আগে। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ঋতুপর্ণাদের গ্রামের বাড়িতে তিনি ও তাঁর মা থাকেন।
আজ সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কারের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন ঋতুপর্ণা। সন্ধ্যায় আরও একটি আনন্দের খবর পেলেন তিনি।