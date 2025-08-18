স্ত্রী গীতা বসরার সঙ্গে হরভজন সিং
ক্রিকেট

প্রেমে পড়ে হরভজন এক কলেই বিল দিয়েছিলেন ২৭ হাজার রুপি

খেলা ডেস্ক

একটা সময় ছিল, যখন মুঠোফোনে আসা কল ধরলেও টাকা কাটা যেত। মানে ইনকামিং কলের জন্যও খরচ হতো। আর আউটগোয়িং কল মানে কাউকে ফোন করলে তো কথাই নেই। মুঠোফোন যুগের শুরুর দিকে তাই টাকা বাঁচিয়ে ‘কাউকে মনে পড়ছে’ এটা জানানোর কৌশল ছিল ‘মিসড কল’। সাবেক ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং অবশ্য সেই কিপটেমির পথে হাঁটেননি। প্রেমিকা বলিউড নায়িকা গীতা বসরার সঙ্গে কথা বলতে এক ফোন কলেই বিল দিয়েছিলেন ২৭ হাজার রুপি। টাকাটা অবশ্য গচ্চা যায়নি। গীতা এখন হরভজনের স্ত্রী।

প্রেমে পড়া মানুষজন অবশ্য কখনোই টাকাপয়সার হিসাব-নিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তাঁদের কাছে বিলের চেয়ে দামি ফোনে কাটানো সময়। মিনিট থেকে তাই ঘণ্টায় গড়ায় প্রেমালাপ।

হরভজনের ক্ষেত্রেও তা–ই হয়েছে। গীতার প্রেমে পড়ার পর বিদেশ সফরে হোটেলের বারান্দাই হয়ে উঠত তাঁর অস্থায়ী নিবাস। ফিসফিস করে গীতার সঙ্গে শেয়ার হতো গোপন কথা। প্রেমের এই গল্প হরভজন সিং নিজে শুনিয়েছেন সম্প্রতি ভারতের এক টেলিভিশন শোতে।

প্রেম থেকে বিয়েতে গড়ায় গীতার সঙ্গে হরভজনের সম্পর্ক

প্রথম পরিচয় ২০০৭ সালে, ভারতের ইংল্যান্ড সফরের সময়। এক ‘কমন’ বন্ধুর পার্টিতে দেখা হয়েছিল হরভজন-গীতার। নম্বর বিনিময় হলো। শুরুতে মেসেজ চালাচালি হতো। এরপর শুরু হয় ফোনে হালকা আড্ডা। সেই আড্ডাই ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় টাইম জোন পেরোনো লম্বা আলাপে।

২০০৮-এ শ্রীলঙ্কা সফরে সিরিজ জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন হরভজন। সতীর্থরা যখন উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন, সে সময় হরভজন ফোন করেন গীতাকে। ভালো লেগে যাওয়া বন্ধুর সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন সাবেক অফ স্পিনার। বলিউড অভিনেত্রী তখন ছিলেন লন্ডনে। দীর্ঘ সময় কথা হয় দুজনের। কথায় কথায় কখন যে সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল, কেউই টের পাননি। কলম্বো-লন্ডন, সেই ফোনের বিল উঠেছিল প্রায় ২৭ হাজার রুপি। নতুন প্রেমিকের কী আর সেসব খেয়াল থাকে! সেই কলের পরই আরও ঘনিষ্ঠ হয় দুজনের সম্পর্ক।

তবে এত ঘনিষ্ঠতার পরও প্রায় আট বছর তাঁরা সম্পর্ক আড়ালেই রেখেছিলেন। গীতার কাছে অভিনয় ক্যারিয়ারটা তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চাইতেন নিজের নামটা আলোচনায় আসুক তাঁর কাজের জন্য, ব্যক্তিজীবনের জন্য নয়। অন্যদিকে হরভজনও তখন ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে।

মিডিয়ায় বারবার গুঞ্জন উঠেছে। কিন্তু গীতা সব সময় বলতেন, ‘আমরা শুধু ভালো বন্ধু।’ তবে দীর্ঘদিন প্রেম আর ক্যারিয়ার সামলে অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন পরবর্তী ধাপে এগোনোর।

পরিবারের সঙ্গে হরভজন সিং

২০১৫ সালের ২৯ অক্টোবর জলন্ধরে শিখ রীতিতে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন হরভজন সিং আর গীতা বসরা। উৎসব শেষ হয়নি সেখানেই। মুম্বাইয়ে জমকালো রিসেপশনে হাজির হয়েছিলেন বলিউড আর ক্রিকেট দুনিয়ার তারকারা।

এখন গীতা প্রায় পুরোপুরিই সিনেমা থেকে সরে এসে মন দিয়েছেন সংসারে। হরভজনও ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে এখন ধারাভাষ্য আর রাজনীতির মাঠে নতুন ইনিংস শুরু করেছেন।

