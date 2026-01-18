২১ রানের জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করল বাংলাদেশের মেয়েরা

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করেছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল। আজ কাঠমান্ডুর আপার মুলপানি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশের নারীরা। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা বাংলাদেশ ২০ ওভারে করে ৫ উইকেটে ১৫৯ রান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রকে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৭ রানে থামিয়েছে নিগার সুলতানার দল।
ওপেনার দিলারা আক্তার ৮ বলে ১৭ রান করে যখন আউট হন, দলের রান ছিল ৩ ওভারে ২৬। তিন নম্বরে নামা শারমিন আক্তারও খেলেছেন ঝোড়ো ইনিংস। ৮ চার ও ১ ছক্কায় ৩৯ বলে ৬৩ রান করেন শারমিন। অধিনায়ক নিগার সুলতানা অবশ্য থিতু হতে পারেননি, ২ রানে আউট হয়েছেন। শেষদিকে সোবহানা মোস্তারির ২৯ বলে ৩২ আর স্বর্ণা আক্তারের ১২ বলে ১৬ রানের ইনিংসে ১৫৯-এ পৌঁছায় বাংলাদেশের ইনিংস।
রান তাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের শুরুটাও ভালো ছিল। দলটির দুই ওপেনার চেতনা পগ্যাদিয়ালা ও দিশা ধিংরা ৩৫ বলে ৪২ রানের জুটি গড়েন। ২৩ রান করা দিশাকে আউট করেন রাবেয়া খান। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।
১ উইকেট ৫৭ রান থেকে ৬ উইকেটে ৭৯ রানে পরিণত হয় স্কোরবোর্ড। শেষদিকে রিতু সিং ১৩ বলে ৩৩ রান করলেও ম্যাচটা জমে ওঠেনি। স্পিনার নাহিদা আক্তার নেন ৪ উইকেট, এর মধ্যে ৩টিই ১৮তম ওভারে।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১০টি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ তিন দল উঠবে সুপার সিক্সে। সুপার সিক্সে অন্য গ্রুপ থেকে ওঠা তিন দলের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলবে দলগুলো। সুপার সিক্স পর্বের শীর্ষ চারটি দল চূড়ান্ত পর্বের টিকিট পাবে। জুনে নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্ব হবে ইংল্যান্ডে।
যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও গ্রুপ ‘এ’তে বাংলাদেশের সঙ্গী আয়ারল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি ও নামিবিয়া। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ২০ জানুয়ারি, পাপুয়া নিউগিনি বিপক্ষে।
বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৫৯/৫ (শারমিন ৬৩, মোস্তারি ৩২; মাধাবন ৩/২৩, ইসানি ভাগহেলা ২/২৭)যুক্তরাষ্ট্র: ২০ ওভারে ১৩৭/৯ (চেতনা ৩৬, রিতু ৩৩; নাহিদা ৪/ ২৪, রাবেয়া ২/৩৪)ফল: বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী।