১০ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারাল আমিরাত, ২৭ বলে ম্যাচ জিতল ভারত

ইনিংসের অষ্টম ওভার যখন শেষ হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রান ২ উইকেটে ৪৭। কে ভেবেছিল পরের কয়েক ওভারে এই ইনিংসটাই ভেঙে রীতিমতো চুরমার হয়ে যাবে। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে এমন দশাই হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের।
২ উইকেটে ৪৭ রানের সঙ্গে আর ১০ রান যোগ করতেই বাকি ৮ উইকেট হারিয়েছে আরব আমিরাত। যা ভারতের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন। ৫৭ রান তাড়া করতে নেমে ভারত ম্যাচ জিতে নিয়েছে মাত্র ২৭ বলে। তাও ৯ উইকেট হাতে রেখেই।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে মাঠে নামার আগেই একটা বড় ‘প্রাপ্তি’ ছিল ভারতের। এই ম্যাচে টসে জিতেছেন সূর্যকুমার যাদব। তিন সংস্করণ মিলিয়ে টানা ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে টস হারার পর ভারতীয় অধিনায়কের টস জয় এই প্রথম।
দীর্ঘ ছয় মাস পর টস জেতা ভারত অধিনায়ক শুরুতে বেছে নেন বোলিং। সিদ্ধান্তটা যে সঠিকই ছিল, সেটি প্রমাণ করতে সময় নেননি বোলাররা।
যদিও হার্দিক পান্ডিয়ার প্রথম ওভারে ১০ আর দ্বিতীয় ওভারে যশপ্রীত বুমরার কাছ থেকে ৬ রান নিয়ে ভালো শুরুই করেছিলেন আমিরাতের দুই ওপেনার আলীশান শরাফু ও মোহাম্মদ ওয়াসিম।
দুজনের ২৬ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙে শরাফু ২০ রান করে শরাফুর বলে বোল্ড হলে। তিনে নামা মোহাম্মদ জোহাইব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। এরপরও ৮ ওভার শেষে দলটির রান ছিল ২ উইকেটে ৪৭।
স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে বড় ভাঙন ধরে নবম ওভারে। কুলদীপ যাদবের এই ওভারটিতেই আমিরাত হারায় ৩ উইকেট। এরপর শিবম দুবেও দ্রুত ৩ উইকেট তুলে নিলে মাত্র ১০ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায় আরব আমিরাতের ইনিংস। কুলদীপ ২.১ ওভারে ৭ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট, দুবের শিকার ২ ওভারে ৪ রানে ৩ উইকেট।
অল্প রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা ইনিংসের প্রথম বলেই হায়দার আলীকে ছক্কা মারেন। পরের বলে হয় চার।
এরপর যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, চালিয়ে খেলেছেন অভিষেক। চতুর্থ ওভারের পঞ্চম বলে জুনাইদ সিদ্দিকীকে বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দেন এই বাঁহাতি। ১৬ বলের ইনিংসে করে যান ৩০ রান। পরের ওভারেই সিমরানজিৎ সিংয়ের বলে শুবমান গিলের চারে ভারত পেয়ে যায় জয়ের দেখা।
এটি টি–টোয়েন্টিতে রান তাড়ায় ভারতের দ্রুততম জয়। আজ ৪.৩ ওভারে জেতার আগে ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় এসেছিল ৬.৩ ওভারে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত: ১৩.১ ওভারে ৫৭ (শরাফু ২২, ওয়াসিম ১৯, রাহুল ৩, ; কুলদীপ ৪/৭, দুবে ৩/৪, বরুণ ১/৪)।
ভারত: ৪.৩ ওভারে ৬০/১ (অভিষেক ৩০, গিল ২০*, সূর্যকুমার ৭*; জুনাইদ ১/১৬)। ফল: ভারত ৯ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: কুলদীপ যাদব।