নিজেদের কোনো খেলোয়াড়কে নয়, গুগলে পাকিস্তানিরা সবচেয়ে বেশি খুঁজেছেন এক ভারতীয়কে

কৌতূহল থেকেই মানুষ গুগল সার্চ করেন। এ থেকে বোঝা যায় কাকে নিয়ে আগ্রহটা বেশি, তা–ও। ভারতের মানুষ যেমন এ বছর খেলোয়াড়দের মধ্যে গুগলে সবচেয়ে বেশি খুঁজেছেন ১৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশীকে।
এমনিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ থাকলেও গুগলে পাকিস্তানের মানুষেরাও কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুঁজেছেন এক ভারতীয় ক্রীড়াবিদকেই। কে হতে পারেন, সেটি অনুমান করতে পারবেন? উত্তরটা বলেই দেওয়া যাক।
গুগল ট্রেন্ডসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে পাকিস্তানের মানুষ এ বছর গুগলে খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুঁজেছেন অভিষেক শর্মাকে। পাকিস্তান থেকে গুগলে সার্চ দেওয়ায় শীর্ষে পাঁচের বাকি চারজনই অবশ্য পাকিস্তানের—মোহাম্মদ নেওয়াজ, ইরফান খান, সাহিবজাদা ফারহান ও মুহাম্মদ আব্বাস।
ভারতীয় ব্যাটসম্যান অভিষেককে পাকিস্তানে এতটা জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে তাঁর পারফরম্যান্সই। ২০২৫ সালে ১৭ ম্যাচে ১৯৬.৩৬ স্ট্রাইক রেটে ৭৫৬ রান করেছেন অভিষেক। এর মধ্যে পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ১৩ বলে ৩১ ও সুপার ফোরে ৩৯ বলে ৭৪ রান করেছিলেন অভিষেক। ভারত শিরোপা জিতলেও ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অবশ্য তেমন সুবিধা করতে পারেননি—৬ বলে করেছিলেন ৫ রান।
নিজের দেশ ভারতের মানুষ অবশ্য সার্চ করার দিকে তিন নম্বরে আছেন অভিষেক শর্মা। সেখানে এক নম্বর জায়গাটা দখলে আছে সূর্যবংশীর, দুই নম্বরে আছেন প্রিয়াংশ আর্য। গুগলে ভারতে সার্চ করা শীর্ষ ১০ ক্রীড়াবিদের সবাই ক্রিকেটার। উপমহাদেশের ক্রিকেটারদের জনপ্রিয়তাটাও টের পাওয়া যায় এখান থেকেই।