ইনিংস ব্যবধানে জিতে সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

তাইজুল ইসলামের বলটা ব্যারি ম্যাকার্থির ব্যাট ছুঁয়ে জমা পড়ে লিটন দাসের গ্লাভসে। আউট নিয়ে ছিলেন বেশ আত্মবিশ্বাসী লিটন। স্লিপে দাঁড়ানো বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন রিভিউ নেন সময় শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে। ক্রিকেটারদের জটলার চোখটাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় স্টেডিয়ামের বড় স্ক্রিনে। সেখানে লাল রঙে লেখা ওঠে, ‘আউট’!
সিলেট টেস্টে আজ চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে আয়ারল্যান্ডকে ২৫৪ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ জিতেছে ইনিংস ও ৪৭ রানে। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৫৮৭ রান করে ৩০১ রানের লিড নেওয়ার পরই জয় নিয়ে সংশয়টা প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল।
তৃতীয় দিন শেষ বিকেলে আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর কাজটা হয়ে গিয়েছিল আরও সহজ। আজ কতক্ষণ লাগবে জিততে? এই প্রশ্নের উত্তর মেলাতে শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় সেশন লেগে গেছে বাংলাদেশের।
আজ দিনের তৃতীয় বলেই তাইজুল ইসলামের বলে আঙুল তোলেন আম্পায়ার। কিন্তু রিভিউয়ে সিদ্ধান্ত বদলে যায়। মেহেদী হাসান মিরাজের বলে স্লিপে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ছেড়ে আঘাত পান বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুলও। তাতে জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয় বাংলাদেশের।
ম্যাকব্রাইনের সঙ্গে হ্যামফ্রিসের ৩১ রানের জুটি ভাঙে তাইজুলের হাত ধরে। কিন্তু তাতেও বাংলাদেশ জয়ের নাগালটা ঠিকঠাক পাচ্ছিল না। আম্পায়ারের দেওয়া সিদ্ধান্ত রিভিউয়ে বারবার বদলে যাচ্ছিল। মিরাজের এক ওভারেই দুবার রিভিউ নিয়ে বাঁচেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, প্রথম সেশনে রিভিউ নিয়ে আউটের সিদ্ধান্ত বদলান বলবার্নিরও। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা যেন হাল ছাড়ছিলেন না।
বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষাটা বাড়িয়ে দেন ম্যাকব্রাইন। আয়ারল্যান্ডকে এক পাশ থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন তিনি।
ম্যাকব্রাইনের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, আয়ারল্যান্ড কি ইনিংস হারটাও এড়িয়ে ফেলবে? ৫২ রান করা ম্যাকব্রাইনকে হাসান মুরাদের হাতে ক্যাচ বানিয়ে সেই অনিশ্চয়তা দূর করেন নাহিদ রানা। আয়ারল্যান্ডের অলআউটের অপেক্ষাটা আরেকটু বাড়ে ম্যাকার্থির সঙ্গে নেইলের ৫৪ রানের জুটিতে।
সেটিরও অবসান হয়েছে তাইজুল ইসলাম ও হাসান মুরাদের হাত ধরে। বাংলাদেশ দলের এই দুই বাঁহাতি স্পিনার মিলে দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৭ উইকেট। তাতে টেস্ট ক্রিকেটে নিজেদের ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংস ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের।
সিলেট টেস্টের পুরো সময়েই বাংলাদেশকে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেনি আয়ারল্যান্ড। ম্যাচের শুরু থেকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত সহজ জয়ও পেয়েছে।
এর মাঝে কিছু ব্যক্তিগত প্রাপ্তিও যোগ হয়েছে— ওপেনার মাহমুদুল হাসান ১৭১ রানের ইনিংসে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছেন, নাজমুল হোসেন পেয়েছেন অধিনায়ক হিসেবে তাঁর চতুর্থ সেঞ্চুরি, প্রথমবারের মতো ৮০ পেরোনো রান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম চার ব্যাটসম্যানই। অভিষেকে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মুরাদও।
ব্যাট–বলে বাংলাদেশ দাপট দেখিয়েই সিরিজে এগিয়ে গেল ১–০ ব্যবধানে। আগামী ১৯ নভেম্বর মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্ট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
আয়ারল্যান্ড: ২৮৬ ও ২৫৪ (ম্যাকব্রাইন ৫২, স্টার্লিং ৪৩, বলবার্নি ৩৮; মুরাদ ৪/৬০, তাইজুল ৩/৮৪)।
বাংলাদেশ: ৫৮৭/৮ (ডিক্লেয়ার)।
ফল: বাংলাদেশ ইনিংস ও ৪৭ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: মাহমুদুল হাসান।
সিরিজ: দুই ম্যাচের সিরিজে ১–০–তে এগিয়ে বাংলাদেশ।