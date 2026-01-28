ফিক্সিংয়ের দায়ে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশি–বংশোদ্ভূত ব্রিটিশের কারাদণ্ড

শ্রীলঙ্কার একটি আদালত ফিক্সিংয়ের দায়ে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের দল (এলপিএল) ডাম্বুলা থান্ডারসের মালিককে আজ চার বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দিয়েছেন। পাশাপাশি ২ কোটি ৪০ লাখ শ্রীলঙ্কান রুপি জরিমানাও করা হয়েছে। আদালতের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
দণ্ডিত ব্যক্তির নাম তামিম রহমান, তিনি বাংলাদেশি–বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। তামিম এক খেলোয়াড়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং জুয়া আয়োজনের অভিযোগ স্বীকার করেছেন। আদালতের ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেন, দোষ স্বীকার করার পর তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং চার বছরের দণ্ড দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
ডাম্বুলা থান্ডারসের মালিকের বিরুদ্ধে দণ্ড দেওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কার ২০১৯ সালের একটি আইনে, যা খেলাধুলায় দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছিল। ২০২৪ সালে তামিমকে কলম্বো বিমানবন্দরে দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে আটক করা হয়। কয়েক সপ্তাহ আটক থাকার পর তিনি জামিনে বের হন।
আদালত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই মামলায় জড়িত ডাম্বুলার ম্যানেজার মুজিব উর রেহমান নামের একজন পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।