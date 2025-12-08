আজিজুলের নেতৃত্বেই যুব এশিয়া কাপে বাংলাদেশ, চোখ হ্যাটট্রিক শিরোপায়

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সর্বশেষ দুটি ট্রফিই এসেছিল বাংলাদেশের ঘরে। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে হ্যাটট্রিক শিরোপার খোঁজে যাচ্ছেন যুবারা। এই টুর্নামেন্টের জন্য আজিজুল হাকিমের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি।
এবারের যুব এশিয়া কাপে দুই গ্রুপে মোট ৮টি দল খেলবে। দুই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও নেপাল।
১২ ডিসেম্বর পর্দা উঠবে এবারের যুব এশিয়া কাপের। পরদিন আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ১৫ ডিসেম্বর নেপাল এবং ১৭ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার যুবাদের মুখোমুখি হবে আজিজুলের দল।
২০২০ সালে যুব বিশ্বকাপ জেতে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো যুব এশিয়া কাপ জেতেন যুবারা। গত বছর আজিজুল হাকিমের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ পায় তাদের দ্বিতীয় শিরোপা।
যুব এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দল
আজিজুল হাকিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার, সামিউন বাসীর, শেখ পারভেজ, রিজান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফরিদ হাসান, কালাম সিদ্দিকী, ইকবাল হোসেন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, আহমেদ শাহরিয়ার, সাদ ইসলাম ও মোহাম্মদ সবুজ
স্ট্যান্ডবাই: রাফি উজ জামান, সানজিদ মজুমদার, ফারজান আহমেদ, ফারহান শাহরিয়ার, আবদুর রহিম, দেবাশিস সরকার।