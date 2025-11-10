তিনটি ৭০ ছাড়ানো ইনিংস ছাড়া আর কিছু নেই

বলার মতো ব্যক্তিগত কোনো পারফরম্যান্স ছাড়াই শেষ হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা। আগামীকাল শেষ দিনে হার-জিত দেখতে পারে তিনটি ম্যাচ।
খুলনায় রাজশাহী বিভাগকে ২৪৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বরিশাল বিভাগ। রাজশাহী আজ দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৫ রান তুলে দিন শেষ করেছে। ১ উইকেটে ২২ রান নিয়ে দিন শুরু করা বরিশাল দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় ২৬৮ রানে। সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেছেন ফজলে রাব্বি। এ ছাড়া মঈন খান ৪০, তাসামুল হক ৩৯ ও শামসুর রহমান ৩২ রান করেছেন।
চট্টগ্রামে খুলনা বিভাগকে ২৩৭ রানের লক্ষ্য দিয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ। তৃতীয় দিন শেষে বিনা উইকেটে ৫২ রান তুলে জয়ের সঙ্গে দূরত্বটাকে ১৮৫ রানে নামিয়ে আনে খুলনা। ৪০ বলে ৩৪ রান করে অপরাজিত আছেন প্রথম ইনিংসে ৯২ রানে আউট হওয়া সৌম্য সরকার। খুলনা ব্যাট করেছেন দিনের শুরুতেও। ৮ উইকেটে ২৪৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা দলটি প্রথম ইনিংসে থামে ২৮১ রানে। ৫৫ রান নিয়ে দিন শুরু করা জিয়াউর রহমান আউট হয়েছেন ৭৭ রানে।
প্রথম ইনিংসে ৭০ রানের লিড পাওয়া চট্টগ্রাম দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট ১৬৬ রানে। ৬০ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলা দলটির হয়ে হয়ে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেছেন আটে নামা নাঈম হাসান। প্রথম ইনিংসেও ৪৫ রান করেছিলেন জাতীয় দলের এই অফ স্পিনার। শেষ চার জুটিতে ১০৬ রান যোগ করে চট্টগ্রাম। খুলনা দুই মেহেদী, পেসার মেহেদী রানা ও অফ স্পিনার মেহেদী হাসান নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে তৃতীয় দিন শেষ করেছে সিলেট বিভাগ। তাতে রংপুরের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ১২৭ রানে এগিয়ে গেছে দলটি। সিলেটের ওপেনার মুবিন আহমেদ ৭৬ রানে অপরাজিত আছেন। ষষ্ঠ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা মুবিনের এটাই সর্বোচ্চ ইনিংস।
এর আগে ৮ উইকেটে ১৮৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা রংপুরের প্রথম ইনিংস থামে ২৪৫ রানে। দিনে রংপুরের যোগ করা ৫৮ রানের ৪৩-ই করেছেন নয়ে নামা রবিউল হক। ২৮ ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে মিডিয়াম পেসার রবিউলের এটি দ্বিতীয় ফিফটি ও সর্বোচ্চ ইনিংস।
কক্সবাজার একাডেমি স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিন শেষেও শেষ হয়নি ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংস। বিনা উইকেটে ১৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা ঢাকা বিভাগ দিন শেষে করেছে ৪ উইকেটে ২২৫ রান নিয়ে। ময়মনসিংহের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ৯৮ রানে পিছিয়ে আছে ঢাকা।
ঢাকার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেছেন ওপেনার জয়রাজ শেখ। এ ছাড়া ৫৮ রানে অপরাজিত আছেন অভিজ্ঞ মার্শাল আইয়ুব। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মার্শালের এটি ৭০তম ৫০ ছাড়ানো ইনিংস।