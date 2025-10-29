৩৮ বছর বয়সে রোহিতের ইতিহাস, প্রথমবার এক নম্বর

প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ব্যাটসম্যান হয়েছেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরে এক সেঞ্চুরি ও এক ফিফটি করা রোহিত দুই ধাপ এগিয়ে শীর্ষে উঠেছেন। সতীর্থ ও অধিনায়ক শুবমান গিলকে সরিয়ে এক নম্বর জায়গা হারিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুবমান গিল। গিল নেমে গেছেন তিন নম্বরে।
গত এক দশক ধরেই ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে আসা যাওয়া করেছেন রোহিত। তবে ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে এর আগে তাঁর সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং ছিল দুই নম্বর। বর্তমানে রোহিতের রেটিং পয়েন্ট ৭৮১। এর আগে ৩৮ বছর বয়সে অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ওঠেননি।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ ম্যাচে ফিফটি করা বিরাট কোহলি এক ধাপ নিচে নেমেছেন। কোহলি এখন আছেন ছয় নম্বরে।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে ৯১ রান করা সৌম্য সরকার এগিয়েছেন ২৪ ধাপ। এই বাঁহাতি আছেন ৬২ নম্বর স্থানে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলা হ্যারি ব্রুক ২৩ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ২৫ নম্বরে।
বল হাতে বড় লাফ দিয়েছেন বাংলাদেশের স্পিনার নাসুম আহমেদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া নাসুম ২৪ ধাপ এগিয়ে ৪৭ নম্বরে উঠেছেন। স্পিনার রিশাদ হোসেন ৪ ধাপ এগিয়ে আছেন ৬২ নম্বরে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ৩ ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে ২৭ ধাপ এগিয়েছেন তানভীর ইসলাম, উঠেছেন ৬৮ নম্বরে। ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে আছেন রশিদ খান। ওয়ানডেতে এক নম্বর অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই।
এ সপ্তাহে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন স্পিনার কেশব মহারাজ। সেই টেস্টে ৭ উইকেট নেওয়া মহারাজ ৯ ধাপ এগিয়ে টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আছেন ১৩ নম্বর স্থানে। আরেক স্পিনার সাইমন হারমার ২৬ ধাপ এগিয়ে ৪৫তম স্থানে উঠে এসেছেন।