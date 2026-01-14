সাড়ে চার বছর পর আবার ১ নম্বর কোহলি

সাড়ে চার বছর পর ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে আবার ১ নম্বর বিরাট কোহলি। ২০২১ সালের জুলাইয়ের পর প্রথমবার আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন ভারতীয় এই তারকা। বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্দান্ত ছন্দে আছেন কোহলি।
ওয়ানডেতে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে কোহলির সর্বনিম্ন ইনিংস অপরাজিত ৬৫, সেঞ্চুরি আছে দুটি। এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কারই কোহলি পেলেন র্যাঙ্কিংয়ে।৩৭ বছর বয়সী কোহলি প্রথমবার শীর্ষে উঠেছিলেন ২০১৩ সালের অক্টোবরে।
এবারসহ মোট ১১ বার শীর্ষে উঠেছেন তিনি। আজকের দিনসহ তিনি শীর্ষ স্থানে আছেন ৮২৫ দিন, ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বোচ্চ, সব মিলিয়ে দশম সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি দিন ওয়ানডে ব্যাটসম্যানের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকার রেকর্ড ভিভ রিচার্ডসের। ২৩০৬ দিন তিনি শীর্ষে ছিলেন।
ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে কোহলির ঘাড়েই নিশ্বাস ফেলছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। কোহলির রেটিং পয়েন্ট যেখানে ৭৮৫, মিচেলের ৭৮৪। ৭৭৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে আছেন রোহিত শর্মা।
ওয়ানডেতে বোলারদের শীর্ষ পাঁচে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আফগানিস্তান তারকা রশিদ খান শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন। শীর্ষ পাঁচে আছেন যথাক্রমে জফরা আর্চার, কুলদীপ যাদব, মহীশ তিকশানা ও কেশব মহারাজ।
অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হওয়ার পর টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক ক্রিকেটারের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন ট্রাভিস হেড। তিনি সাত ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩ নম্বরে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজ সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করেন হেড, করেছেন ৬২৯ রান, গড় ৬২.৯০। এই সিরিজে তাঁর ব্যাট থেকে আসে তিনটি সেঞ্চুরি।
টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করা অন্যদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের জ্যাকব বেথেল ও অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল নেসার। শেষ অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করে বেথেল ২৫ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৫২ নম্বরে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গী নিউজিল্যান্ডের টম ব্লান্ডেল। মাইকেল নেসার বোলিংয়ে সাত ধাপ এগিয়ে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে ৪৭ নম্বরে উঠেছেন।
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি সিরিজের প্রভাবও র্যাঙ্কিংয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টুয়েন্টি সিরিজ ড্র করতে বড় ভূমিকা রাখেন শ্রীলঙ্কার লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি তিন ধাপ এগিয়ে টি-টুয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি-টুয়েন্টিতে ৩ উইকেট নেওয়ার পর পাকিস্তানের পেসার সালমান মির্জা ১৬ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১৯ নম্বরে।
ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে সাহিবজাদা ফারহান এক ধাপ এগিয়ে টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ৫ নম্বরে উঠেছেন। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগাও ১৩ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ৪১ নম্বরে।
অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে সাইম আইয়ুব এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়ায় আবারও শীর্ষ স্থান দখল করেছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা।