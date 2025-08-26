বাংলাদেশ সিরিজে সাকিবের বদলে খেলবেন ২১ বলে ৯২ রান করা তাঁর ভাই সিকান্দার

বাংলাদেশের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে নেদারল্যান্ডস দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন দুই পেসার রায়ান ক্লাইন ও ফ্রেড ক্লাসেন। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কারণে সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অলরাউন্ডার সাকিব জুলফিকার।
সাকিবের বদলে দলে এসেছেন তাঁরই ভাই সিকান্দার জুলফিকার। তিনিও সাকিবের মতো অলরাউন্ডার। তবে সাকিব পেস বোলিং অলরাউন্ডার, জুলফিকার স্পিন বোলিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংটাও করেন।
২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ২০১৯ সালের পর এবারই প্রথম জাতীয় দলে ফিরলেন। ২০২৩ সালে ইউরোপিয়ান ক্রিকেট লিগে নেদারল্যান্ডস এ দলের হয়ে স্পেনের বিপক্ষে ২১ বলে ৯২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই সিকান্দার।
দীর্ঘ বিরতির পর ডাচদের দলে ফিরেছেন পেসার সেবাস্টিয়ান ব্রাট। ২০২১ সালে সর্বশেষ নেদারল্যান্ডসের হয়ে খেলেছেন তিনি। দলে নেওয়া হয়েছে ১৭ বছর বয়সী আরেক অলরাউন্ডার সেড্রিক ডি ল্যাঙ্গেকে। বাঁহাতি এই ওপেনার লেগ স্পিনও করেন।
২০০৭ সালে জন্ম নেওয়া সেড্রিক বেশ কিছুদিন ধরে নেদারল্যান্ডসের বয়সভিত্তিক দলে পারফর্ম করছেন। ১৭ বছর বয়সেই ডাচ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের মূল পারফর্মার তিনি।
সর্বশেষ অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে ইউরোপ কোয়ালিফায়ারে ৫ ম্যাচে ১৭৭ রান করার পাশাপাশি ৭ উইকেটও নেন সেড্রিক।
২০২৩ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে করেন সেঞ্চুরি। গত মার্চে টি১০ টুর্নামেন্টে ভুরবার্গ ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে রোমা ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে ১৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংসও খেলেন। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট প্রো সিরিজেও পারফর্ম করেন এই ক্রিকেটার।
অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস সেড্রিককে নিয়ে বলেছেন, ‘তরুণদের দলে নেওয়া রোমাঞ্চকর একটা বিষয়। সেড্রিক গোটা মৌসুমে অসাধারণ খেলেছে এবং ওর এই সুযোগটা প্রাপ্য। সে এই সিরিজে কী করতে পারে তা দেখার জন্য আমরা উন্মুখ আছি। আশা করি ওর সমানে লম্বা একটা ক্যারিয়ার আছে।’
অনেক দিন পর দলে ফেরা ব্রাট ও সিকান্দারকে নিয়ে ডাচ অধিনায়ক বলেছেন, ‘ব্রাটকে আবারও দলে পাওয়া দারুণ ব্যাপার। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে ও আমাদের হয়ে খেলেছে, তবে ও এবারের গ্রীষ্মে দারুণ সময় কাটিয়েছে। অভিজ্ঞতা দিয়ে সে দলে অবদান রাখবে বলে আশা করি। সিকান্দারও দলের গুরুত্বপূর্ণ একজন ছিল। ও দরে ফেরায় ভালো লাগছে। ইনিংসের শেষ দিকে বড় শট খেলার ক্ষমতা ওর আছে।’
এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস মাত্র ৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে। তবে এবারই প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ডাচরা।
৩০ আগস্ট শুরু হবে তিন ম্যাচের এই সিরিজ।