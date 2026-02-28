আইসিসির মাসসেরা বাংলাদেশের সোবহানা

আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী ক্রিকেটার হিসেবে ‘আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থ’ স্বীকৃতি পেলেন এই ব্যাটার। ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে এই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন নাহিদা আক্তার।
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্সের জন্য মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন সোবহানা। আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক গ্যাবি লুইস ও যুক্তরাষ্ট্রের বাঁহাতি পেসার তারা নরিসও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন। তবে তাঁদের টপকে সেরা হয়েছেন নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ৪৫.৮০ গড় ও ১৪৫.৮৫ স্ট্রাইক রেটে ২২৯ রান করা বাংলাদেশের সোবহানা।
টুর্নামেন্টে নিজেদের ৬ ম্যাচের সব কটিতেই জিতে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল জায়গা করে নেয় জুনে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী বিশ্বকাপে।
গতকাল পুরুষ ক্রিকেটারদের মাসসেরা খেলোয়াড়ের নামও জানিয়েছে আইসিসি। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরির জন্য জানুয়ারি মাসের সেরা হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান ড্যারল মিচেল। ভারতের টি–টুয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও ইংল্যান্ডের জো রুটকে টপকেছেন তিনি।