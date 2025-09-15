পাকিস্তান ক্লাব পর্যায়ের ক্রিকেটও খেলতে পারছে না, বললেন শোয়েব আখতার

টান টান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের দিন গত হয়েছে আরও আগে। ভারত–পাকিস্তান ক্রিকেটে সেই আবেদনও এখন আর নেই। ভারতের একাধিপত্যে পাকিস্তান অনেকটাই কোণঠাসা। কিন্তু পার্থক্যটা যে ক্রমেই বাড়ছে, সে দৃষ্টান্তই রেখে গেছে গতকাল রাতে এশিয়া কাপের ম্যাচটা। দুবাইয়ে ভারতের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে পাকিস্তান।
আগে ব্যাট করে পাকিস্তানের করা ৯ উইকেটে ১২৭ রানের সংগ্রহ ভারত টপকে যায় ৭ উইকেট ও ২৫ বল হাতে রেখে। পাকিস্তানের এমন পারফরম্যান্স দেখে হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারেননি শোয়েব আখতার। দেশটির সাবেক এই ফাস্ট বোলারের মতে, পাকিস্তান এখন ক্লাব পর্যায়ের ক্রিকেটও খেলতে পারছে না। এই দলের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা না করার কথাও বলেছেন তিনি।
পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্রীড়া চ্যানেল পিটিভি স্পোর্টসের ‘গেম অন হে’ অনুষ্ঠানে শোয়েবের কাছে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘শুরুতে ব্যাট করুক কিংবা শেষে, পাকিস্তান ১৩০ রানের বেশি করতে পারত না। সেটাই হয়েছে। হতাশাজনক পারফরম্যান্স বলা যাবে না। ভালো ব্যাপার হচ্ছে, সাইম আইয়ুবকে আমরা নতুন স্পিনার হিসেবে পেয়েছি। ৩৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেয়েছে। খুব ভালো ব্যাপার।’
শোয়েবের কথা শুনে বিভ্রান্ত মিসবাহ–উল–হক জানতে চান, কথাগুলো মজা করে বলছেন কি না। তখন শোয়েব হেসে বলেন, তিনি মোটেও মজা করছেন না। এরপর শোয়েব যোগ করেন, ‘পার্থক্যটা আপনার জানা হয়ে গেছে। অন্যরা যেখানে অনেক উঁচু স্তরের ক্রিকেট খেলছে, আমরা ক্লাব পর্যায়ের ক্রিকেটও খেলতে পারছি না।’
পাকিস্তানকে এ সময় সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করে শোয়েব বলেন, ‘এর মধ্য দিয়ে আমাদের ক্রিকেটের মান কেমন, সেটা জানা হয়ে গেল। কোনো কৌশল নেই, সিঙ্গেল নিতে পারে না এবং মানসম্পন্ন ব্যাটসম্যানও নেই আমাদের। ওদের সূর্যকুমার যাদবকে দেখুন। সুইপ মারছে, কাট করছে, আবার সিঙ্গেলও নিচ্ছে। মানের দিক থেকে আমাদের অনেক ঘাটতি আছে। আমরা এমন দল নই, যারা দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি। আমরা সহযোগী দেশগুলোর চেয়ে সামান্য একটু ভালো দল।’
কালকের জয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোর প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের শেষ ম্যাচ আগামী বুধবার স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। সুপার ফোরে উঠতে হলে এই ম্যাচে পাকিস্তানকে জিততেই হবে।