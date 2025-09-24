নাসুমের এক ওভারেই ২১ রান

ভারত ৪ ওভারে ৩৮/০।
প্রথম তিন ওভারে মাত্র ১৭ রানের পর চতুর্থ ওভারের ৬ বলেই ২১ রান নিয়েছে ভারত। নাসুম আহমেদের করা ওভারটিতে দুটি ছক্কা আর একটি চার হয়েছে। একটি ছয় মেরেছেন শুবমান গিল, আরেকটি অভিষেক শর্মা।
ভারত ৩ ওভারে ১৭/০।
প্রথম ওভারের মতো দ্বিতীয় ওভারেও ভালো বোলিং করেছেন তানজিম হাসান। এই ওভারে দিয়েছেন ৭ রান। ভাগ্য সহায় থাকলে উইকেটও পেতে পারতেন। তৃতীয় বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন অভিষেক শর্মা। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলের নাগাল পেয়েছিলেন উইকেটকিপার জাকের। কিন্তু মুঠোয় নিতে পারেননি। কঠিন সুযোগ, কিন্তু নেওয়া যায়নি।
ভারত ২ ওভারে ১০/০।
বাংলাদেশ বোলিং শুরু করেছে তানজিম হাসানকে দিয়ে। প্রথম বলে অভিষেক শর্মা এক রান নিলেও পরের ৫ বল খেলে শুবমান গিল নিতে পেরেছেন মাত্র ২ রান।
দ্বিতীয় ওভারে নাসুম আহমেদও খুব বেশি রান দেননি। চতুর্থ বলে অভিষেক শর্মা তাঁকে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে একটি চার মেরেছেন।
লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া জাকের আলী বাংলাদেশ টি–টোয়েন্টি দলের ১২তম অধিনায়ক।
২০০৬ সালের নভেম্বর থেকে আজকের আগ পর্যন্ত খেলা ২০১ টি–টোয়েন্টি ম্যাচে ১১ জন অধিনায়ক দেখেছে বাংলাদেশ।
ভারত একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি। আগের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা দলটিই আজ আবার মাঠে নামছে।
অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তী।
বাংলাদেশ দল আগের ম্যাচের দল থেকে ৪টি পরিবর্তন এনেছে। লিটন দাস না থাকায় তাঁর জায়গায় ফিরেছেন ওপেনার পারভেজ হোসেন। দলে ফিরেছেন তানজিম হাসান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন আর রিশাদ হোসেনও।
তাঁদের জায়গা করে দিতে বাদ পড়েছেন শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ ও মেহেদী হাসান।
সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও মোস্তাফিজুর রহমান।
টসে জিতেছেন বাংলাদেশ দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী। নিয়েছেন বোলিং।
জাকের বলেছেন, রান তাড়া করতে চায় বাংলাদেশ। পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো মনে হচ্ছে। এ ছাড়া লিটন দাস চোটের কারণে খেলতে পারছেন না, জানিয়েছেন সেটিও।
নিজের ওয়ার্ম আপটা বাকিদের আগেই শেষ করেছেন জাকের আলী। ম্যাচের আগের ফিল্ডিং অনুশীলনেও নেই তিনি। নাহ, তাঁর খেলা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। জাকের আগেভাগে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন ম্যাচ জার্সি গায়ে দিতে।
আজ ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস চোটে ছিটকে গেছেন। তাঁর জায়গায় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে জাকেরই টস করতে নামবেন।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে থাকা প্রথম আলোর প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, মাঠে ওয়ার্ম আপ শুরু করেছেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা। নেই অধিনায়ক লিটন দাস।
পাশে বসে ফিজিও বায়েজীদুল ইসলামে সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা গেছে। গত পরশু অনুশীলনে পাঁজরে চোট পেয়েছেন তিনি। ম্যাচের আগে উইকেটকিপিং অনুশীলন করতে দেখা গেছে জাকের–নুরুল দুজনকেই।
এশিয়া কাপ সুপার ফোরের বাংলাদেশ–ভারত ম্যাচের ধারাবিবরণীতে পাঠকদের স্বাগত। ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর আবার টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ–ভারত।