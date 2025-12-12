শেষ ম্যাচেও হার, সিরিজ জেতা হলো না বাংলাদেশের

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জেতা হলো না বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ নারী ক্রিকেট দলের। আজ কক্সবাজারে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি–টোয়েন্টিতে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল।
এতে ৫ ম্যাচের সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে হারল স্বাগতিকেরা। অথচ তৃতীয় ম্যাচ শেষে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। শেষ দুই ম্যাচের একটি জিতলেই সিরিজ জিতত সাদিয়া ইসলামের দল। কিন্তু টানা দুই হারে সেটি পারেনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯।
আজ টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশ মাত্র ৮৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। ৬ নম্বরে নামা সাদিয়া আক্তার ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। সাদিয়ার ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ ২৭ রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে ওপেনার সুমাইয়া আক্তার ও হাবিবা ইসলামের কাছ থেকে, দুজনেই ৯ রান করে।
রান তাড়ায় পাকিস্তান ১৬ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। তবে ওপেনার কোমল খানের ২৫, আকসা হাবিবের ২১ ও ফিজ্জা ফিয়াজের অপরাজিত ২১ রানের ইনিংস দলটিকে বড় বিপদে ফেলতে দেয়নি। ১৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তানের মেয়েরা। ১৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন বারিরা সাইফ।