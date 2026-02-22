দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চাশ

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৭ ওভারে ৫২/৩।
মিলারের দেখাদেখি হাত খুলতে শুরু করেছেন ব্রেভিসও। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে চার মেরেছেন তিনি। একই ওভারের শেষ বলে চার মেরেছেন মিলার। দক্ষিণ আফ্রিকার রান পৌঁছে গেছে পঞ্চাশে। মিলারের রান ১২ বলে ২৩, ব্রেভিসের ৯ বলে ১০।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৬ ওভারে ৪১/৩।
প্রথম চার ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ফেলা দক্ষিণ আফ্রিকা পাওয়ারপ্লের শেষ দিকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ওভার মিলিয়ে উঠেছে ২১ রান। এর মধ্যে ১৮ রানই নিয়েছেন ডেভিড মিলার। দুটি করে চার মেরেছেন বরুণ চক্রবর্তী ও অর্শদীপের বলে।
১০ বলে ১৮ রান করা মিলারের সঙ্গে আছেন ব্রেভিস (৫ বলে ৪ রান)।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪ ওভারে ২০/৩।
আরও বেকায়দায় দক্ষিণ আফ্রিকা। চতুর্থ ওভারের শেষ মিড অফে দুবের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন রায়ান রিকেলটন (৭ বলে ৭ রান)। এটি বুমরার দ্বিতীয় উইকেট, দুবের দ্বিতীয় ক্যাচ।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২.৪ ওভারে ১২/২।
ডি ককের পর বিদায় নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক ওপেনার মার্করামও। অর্শদীপ সিংয়ের বলে মিড অফে দুবের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। ১২ রানে দুই উইকেট নেই দক্ষিণ আফ্রিকার।
উইকেটে আছেন রিকেলটন ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২ ওভারে ১০/১।
ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই উইকেট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। যশপ্রীত বুমরার বলে বোল্ড হয়েছেন কুইন্টন ডি কক।
বাঁহাতি এ ওপেনার আউট হওয়ার আগের বলেই একটি চার মেরেছিলেন। ফিরেছেন ৭ বলে ৬ রান করে। নতুন ব্যাটসম্যান রায়ান রিকেলটন। সঙ্গে আছেন অধিনায়ক মার্করাম।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, রায়ান রিকেলটন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশ, কেশব মহারাজ, কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিডি।
ভারত একাদশ: অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রিংকু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তী।
কয়েন ছুঁড়েছেন ভারত অধিনায়ক, জিতেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার জানিয়েছেন, টসে জিতলে তিনিও ব্যাটিংই নিতেন।