ভারত-পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো নিয়ে বিতর্ক: এখন পর্যন্ত যা যা হলো

আরব আমিরাতকে গতকাল হারিয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠেছে পাকিস্তান। এই ম্যাচটি খেলার মধ্য দিয়ে আপাতত পাকিস্তান বনাম অ্যান্ডি পাইক্রফট বিতর্কের অবসানও ঘটেছে।
আপাতত বলতে হচ্ছে, কারণ এই বিতর্কের মূলে ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। দল দুটি তো আবারও ২১ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। কে জানে, নতুন কী ঘটে সেই ম্যাচে! এর আগে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটকে নিয়ে এশিয়া কাপে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তাতে আরও একবার চোখ বোলানো যাক।
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময় এবং ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সীমান্ত সংঘাতের জেরে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ভারত দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, জীবনের কিছু বিষয় খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার চেয়ে বড়। আমাদের সরকার ও বিসিসিআই (ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড)—আমরা সবাই একসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো) নিয়েছিলাম। আমরা এখানে ওদের বিপক্ষে শুধু খেলতে এসেছি এবং উচিত জবাব দিয়েছি।’
ভারতীয়দের এমন আচরণের প্রতিবাদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বর্জন করে পাকিস্তান। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ‘অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার’ দাবি জানান। তিনি অভিযোগ করেন, পাইক্রফটই নাকি ম্যাচের আগে দুই দলের অধিনায়ককে টসের সময় হাত মেলাতে বারণ করেছিলেন। পাইক্রফট নিয়ম ভেঙেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন।
আমিরাত ম্যাচের আগের দুই দিনে লড়াইটা হয়েছে টেবিলের। পাইক্রফটকে অপসারণের জন্য দুই দফায় আইসিসিকে মেইল পাঠায় পিসিবি। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেই দাবি আমলে নেয়নি। আইসিসি জানায়, মাঠে থাকা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) কর্মকর্তারাই পাইক্রফটকে জানিয়েছিলেন, টসে দুই দলের অধিনায়ক হাত মেলাবেন না। পাইক্রফট ভারতীয় দলের পক্ষ নিয়ে কিছু করেননি। এর জেরে পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বর্জনের গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে।
দুবাইয়ে পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ ঘিরে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে দুবাইয়ের স্থানীয় সময় সাড়ে চারটায় মাঠের উদ্দেশে টিম হোটেল ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের। তবে পাকিস্তান দল নির্দিষ্ট সময়ে হোটেল ছাড়েনি। তখন এশিয়া কাপ থেকে পাকিস্তান নিজেদের নাম প্রত্যাহার করতে পারে, সেই গুঞ্জন আরও ছড়িয়ে পড়ে।
শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শুরুর আগে পিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানায়, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে ‘হ্যান্ডশেক-বিতর্ক’ নিজের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন পাইক্রফট। প্রমাণ হিসেবে অধিনায়ক সালমান আগা ও টিম ম্যানেজারের সামনে পাইক্রফটের ক্ষমা চাওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করে পিসিবি। সেখানে পাকিস্তান দলের কোচ মাইক হেসন ও আরও কয়েকজনকে দেখা যায়। তবে ভিডিওতে কোনো শব্দ ছিল না। টসের সময় ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে দেখা যায় পাইক্রফটকেই।
আজ ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, পাইক্রফট পাকিস্তান দলের কাছে ক্ষমা চাননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে চলছে কথার ছড়াছড়ি। তাই পাকিস্তানের সুপার ফোরে ওঠার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায় এখানেই শেষ হলো কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।