সুপার এইটে কোন দল কার বিপক্ষে খেলবে, কখন খেলবে

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ সব ম্যাচ এখনো শেষ হয়নি। তবে ২০ দল নিয়ে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে সুপার এইটে কারা খেলবে, সেটি এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের সেরা ২টি করে দল নিয়ে মোট ৮টি দল উঠেছে সুপার এইটে।
২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে সেরা আট দলের লড়াই। মোট দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। গ্রুপ ওয়ানে আছে ভারত, জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আর গ্রুপ টুতে আছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড।
কোন দল কখন কোথায় কোন দলের বিপক্ষে খেলবে, সেটি দেখে নিন নিচের সূচিতে।