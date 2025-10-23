বাংলাদেশের প্রথম টাই

বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ হয়েছে টাই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরুর ৩৯ বছর পর প্রথম ‘টাই’–এর দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৮১৪তম ম্যাচে এসে প্রথম ‘টাই’ লেখা হলো বাংলাদেশের ফলের ঘরে। আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই সবার শেষে টাইয়ের দেখা পেল।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজ হারলে তা হবে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের টানা পঞ্চম ওয়ানডে সিরিজ হার। ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর কখনোই টানা পাঁচটি সিরিজ হারেনি বাংলাদেশ।
বিস্তারিত জানতে পড়ুন
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতেছে বাংলাদেশ, দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।