বাবর-রিজওয়ান-আফ্রিদিরা কেন নেই পাকিস্তান দলে

শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য ঘোষিত পাকিস্তান দলটাকে দেখে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও হারিস রউফকে ছাড়াই লঙ্কাদ্বীপে উড়াল দিচ্ছে পাকিস্তান।
আগামী ৭ জানুয়ারি শুরু হবে তিন ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যা শেষ হবে ১১ জানুয়ারি। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ১০ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হওয়ার কথা। সেই মহারণের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজটি ছিল প্রস্তুতির দারুণ এক মঞ্চ। কিন্তু সেই মঞ্চেই নেই প্রধান খেলোয়াড়েরা!
কেন এই অনুপস্থিতি? উত্তরটা লুকিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল)। বাবর, শাহিন, রিজওয়ান আর হারিসরা এখন ব্যস্ত বিগ ব্যাশ নিয়ে। শুরুতে তাঁদের এনওসি (অনাপত্তিপত্র) দেওয়া নিয়ে কিছুটা নাটকীয়তা থাকলেও অক্টোবর মাসেই পিসিবি সবুজসংকেত দিয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া বিগ ব্যাশে খেলছেন বাবররা।
বিগ ব্যাশ চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা সিরিজের পুরোটা সময়ই তাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ব্যস্ত থাকবেন। তবে বিগ ব্যাশ খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে শুধু চোট কাটিয়ে ফেরা শাদাব খানকেই শ্রীলঙ্কা সিরিজের দলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ফখর জামান, নাসিম শাহ আর হাসান নেওয়াজ খেলছেন আইএল টি-টোয়েন্টিতে। সেই লিগ ৪ জানুয়ারি শেষ হবে বলে তারা জাতীয় দলে ফেরার সময় পাচ্ছেন।
প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি কি তবে গৌণ হয়ে গেল? পিসিবি হয়তো ভাবছে অন্যভাবে। শ্রীলঙ্কা সিরিজের ঠিক পরই জানুয়ারির শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আরও একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ধারণা করা হচ্ছে, বিগ ব্যাশ শেষ করে সেই সিরিজেই ফিরবেন দলের মহাতারকারা। বিশ্বকাপের আগে দলটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ হবে সেটিই।