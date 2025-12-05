লাবুশেনের রেকর্ড, ইংল্যান্ডের ২ উইকেট

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ৭৬.২ ওভারে ৩৩৪ (রুট ১৩৮*, ক্রলি ৭৬, আর্চার ৩৮; স্টার্ক ৬/৭৫, নেসের ১/৪৩, ডগেট ১/৮১)।
অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ৪৪ ওভারে ২২৮/৩ (ওয়েদারাল্ড ৭২, লাবুশেন ৬৫, স্মিথ ২৪*, গ্রিন ২২; স্টোকস ১/৬৪, কার্স ১/৭৮, আর্চার ১/৩৮)—দ্বিতীয় সেশন পর্যন্ত।
ব্রিসবেনে দিবারাত্রির টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে প্রথম সেশনে ২১ ওভার ব্যাটিং করেছে অস্ট্রেলিয়া। ওভারপ্রতি গড়ে ৬.১৯ করে রান তুলেছে তারা। দ্বিতীয় সেশনে ইংল্যান্ডের বোলাররা স্বাগতিকদের রানের গতি কমানোর পাশাপাশি ২টি উইকেটও নিয়েছেন। বড় রানের দিকে এগোতে থাকা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড ও মারনাস লাবুশেনকে ফেরায় ইংল্যান্ড।
৭৮ বলে ৭২ করা ওয়েদারাল্ড জফরা আর্চারের বলে আউট হয়ে ফেরার পর তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৫০ রান যোগ করেন স্টিভেন স্মিথ ও লাবুশেন। ৭৮ বলে ৬৫ রান করা লাবুশেন বেন স্টোকসের বলে উইকেটকিপার জেমি স্মিথকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন।
২১ ওভারে ট্রাভিস হেডের উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান তুলে প্রথম সেশন শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় সেশনে ২৩ ওভার ব্যাট করে আরও ২টি উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে আরও ৯৮ রান যোগ করে স্মিথের দল। এই সেশনে ওভারপ্রতি গড়ে ৪.২৬ করে রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় সেশন শেষে ৪৪ ওভারে ৩ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ২২৮ রান।
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ১০৬ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৩২ রানের জুটি গড়েছেন স্মিথ ও ক্যামেরন গ্রিন। স্মিথ ২৪ এবং গ্রিন ২২ রানে অপরাজিত।
দ্বিতীয় সেশনের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে আর্চারের ইয়র্কারে এলবিডব্লু হন ওয়েদারাল্ড। এরপর স্মিথ ও লাবুশেনের সতর্ক ব্যাটিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া। ৬৬ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারে নিজের ২৫তম ফিফটি তুলে নেন লাবুশেন। এই পথে দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১ হাজার রানের দেখাও পেয়েছেন। তবে ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে লাবুশেন যতটা প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন, আউটটি ঠিক ততটাই অপ্রত্যাশিত।
স্টোকসের অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বল খোঁচা মেরে থার্ড ম্যানে খেলতে গিয়ে ব্যাটে ঠিকমতো লাগাতে পারেননি। আউট হওয়ার আগপর্যন্ত প্রায় নিখুঁত ব্যাট করলেও লাবুশেনের খোঁচা মারার মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, পুরো সময়ই স্লিপে ফিল্ডার রেখে বল করছেন ইংল্যান্ডের পেসাররা। লাবুশেনের ইনিংসে ৫০.৮ শতাংশ রান এসেছে স্কয়ারের পেছনে এবং লেগ সাইড থেকে।