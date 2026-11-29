২৯ নভেম্বর ২০২৬। আজ ৪৯ বছরে পা দিলেন ইউনিস খান।
পাকিস্তানের ক্রিকেটে অনেক কিংবদন্তি এসেছেন। কেউ গতির ঝড় তুলেছেন, কেউ সুইংয়ে ব্যাটসম্যানদের নাচিয়েছেন, কেউবা ব্যাট হাতে শাসন করেছেন বিশ্ব ক্রিকেট। কিন্তু ধৈর্য, লড়াই আর ধারাবাহিকতার যে দৃষ্টান্ত ইউনিস খান রেখে গেছেন, তা সত্যিই বিরল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন ২০১৭ সালে। কিন্তু ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ে এখনো তাঁর নাম আলাদা করে লেখা। পাকিস্তানের হয়ে টেস্টে ১০ হাজার রান করা প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র ব্যাটসম্যান তিনি। শুধু এই পরিচয়েই কি তাঁকে চেনা যায়? না। ইউনিস খানের গল্পটা আসলে আরও বড়।
১৯৭৭ সালের ২৯ নভেম্বর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মারদানে জন্ম ইউনিস খানের। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবার চাকরির সুবাদে পরিবার চলে আসে করাচিতে। ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অবশ্য পারিবারিক সূত্রেই। বড় ভাই শামশেদ খান ক্লাব পর্যায়ে ক্রিকেট খেলতেন।
বাড়িতে পড়ে থাকত ব্যাট, প্যাড, বলসহ ক্রিকেটের নানা সরঞ্জাম। সেগুলো দেখেই পাড়ার কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে টেপ টেনিস ক্রিকেটের দল গড়েন ইউনিস।
সেখান থেকে ক্রিকেট বলের সঙ্গে পরিচয়। এরপর করাচির মালির জিমখানায় যোগ দেওয়া। রশিদ লতিফ ও তারিক আলমের মতো ক্রিকেটারদের সান্নিধ্য তাঁর ক্রিকেটীয় দক্ষতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। ছোট্ট সেই ছেলেটি একদিন পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে নিজের নাম লিখবেন, তখন কে জানত!
২০০০ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক। প্রথম ইনিংসে খুব বেশি কিছু করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেই ১০৭ রানের সেঞ্চুরি। পাকিস্তান ম্যাচটি হেরেছিল ২ উইকেটে। তবে নিজের আগমনী বার্তা দিয়ে দিয়েছিলেন ইউনিস। এরপর একের পর এক ইনিংস। রান, সেঞ্চুরি, রেকর্ড। আর ক্রমেই পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের অন্যতম নির্ভরতার নাম হয়ে ওঠা।
ইউনিস খানের সবচেয়ে বড় কীর্তি টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক। পাকিস্তানের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।
১১৮ টেস্টে ১০ হাজার ৯৯ রান। ব্যাটিং গড় ৫২.০৫। সেঞ্চুরি ৩৪টি, হাফ সেঞ্চুরি ৩৩টি। পাকিস্তানের আর কোনো ব্যাটসম্যান টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করতে পারেননি।
তবে ইউনিসের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু পরিসংখ্যানে নয়। বিশ্বের নানা প্রান্তে, নানা কন্ডিশনে রান করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ১১টি ভিন্ন দেশে সেঞ্চুরি করেছেন। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলেছেন ৩১৩ রানের ট্রিপল সেঞ্চুরি। ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় সম্ভবত এটাই, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, ইউনিসের ওপর ভরসা করা যেত।
টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ ইনিংস ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিনতম পরীক্ষা। পিচ ভাঙতে থাকে, বল ঘুরতে শুরু করে, বাউন্স হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। রান তাড়া করার চাপ তো আছেই।
কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষাতেই ইউনিস ছিলেন অন্য রকম। চতুর্থ ইনিংসে তাঁর পাঁচটি টেস্ট সেঞ্চুরি। টেস্ট ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। একই সংখ্যক সেঞ্চুরি আছে নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসনেরও।
স্পিনের বিপক্ষে সুইপ শট খেলার অসাধারণ দক্ষতা ছিল ইউনিসের। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্সও তাঁর সুইপ খেলার কৌশল দেখে শেখার কথা বলেছেন।
সুইপ শটের প্রতি তাঁর আত্মবিশ্বাস কতটা ছিল, দুটি ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়।
ক্যারিয়ারের একমাত্র ট্রিপল সেঞ্চুরিতে পৌঁছেছেন রিভার্স সুইপ খেলে। আর টেস্টে ১০ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকেছেন সুইপ শট খেলেই! ব্যাটসম্যানরা সাধারণত মাইলফলকের কাছে গিয়ে একটু সাবধানী হয়ে যান। ইউনিস সেখানে নিজের প্রিয় শটটাই খেলেছেন।
টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ ব্যাটসম্যান হলেও ইউনিসের অধিনায়কত্বের গল্পটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। ২০০৯ সালে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে পাকিস্তান। লর্ডসে ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল দলটি।
সেই সময় পাকিস্তান ক্রিকেটের পরিস্থিতি মোটেও স্বস্তির ছিল না। ২০০৭ বিশ্বকাপে ব্যর্থতা, কোচ বব উলমারের মৃত্যু, দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে দলটির ওপর চাপ ছিল প্রচণ্ড। এমন পরিস্থিতিতে দলকে এক সুতোয় বেঁধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করা ছিল বড় কৃতিত্ব। আজও পাকিস্তানের সর্বশেষ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইউনিস খান।
মানুষের জীবন সব সময় ক্রিকেটের স্কোরকার্ডের মতো হয় না। সেখানে জয়-পরাজয়ের হিসাব থাকে না। থাকে এমন কিছু হারানো, যার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।
ইউনিসের জীবনেও এমন বেদনা এসেছে বারবার। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ক্যানসারে বড় বোনকে হারান। ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা অবস্থায় মারা যান তাঁর বাবা।
হারিয়েছেন দুই ভাইকেও। পরিবারের একের পর এক মৃত্যু তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। তবু ক্রিকেটের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে আবার মাঠে ফিরিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে ইউনিস জানিয়েছেন, পরিবারের মানুষদের উৎসাহ ও স্মৃতি তাঁকে ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জুগিয়েছে।
হয়তো এ কারণেই কঠিন সময়ে ইউনিসকে এত দৃঢ় মনে হতো। মাঠের লড়াইয়ে যিনি কখনো সহজে হার মানতেন না, জীবনের লড়াইয়েও তাঁকে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে।
২০১৭ সালের মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান ইউনিস। একই সিরিজের পর অবসর নেন পাকিস্তানের আরেক কিংবদন্তি মিসবাহ-উল-হকও। বিদায়ের সিরিজেই পূর্ণ হয় তাঁর ১০ হাজার টেস্ট রানের স্বপ্ন।
খেলোয়াড় হিসেবে অবসর নিলেও ক্রিকেট থেকে দূরে সরে যাননি ইউনিস। ২০২০-২১ সালে পাকিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২২ সালে যুক্ত হন আফগানিস্তান দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে। এরপর ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগানিস্তানের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ ব্যাট হাতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেটিই এখন ছড়িয়ে দিচ্ছেন পরের প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে।
পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে অনেক বড় নাম আছে। কিন্তু ইউনিস খানকে আলাদা করে মনে রাখতে হবে অন্য কারণে। তিনি শুধু রান করেননি, কঠিন সময়েও কীভাবে উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেটিও শিখিয়েছেন।
ক্রিকেটে শেষ পর্যন্ত সবাইকে একদিন প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়। ইউনিস খানও ফিরেছেন। তবে কিছু মানুষ মাঠ ছাড়লেও তাঁদের লড়াইয়ের গল্প থেকে যায়।