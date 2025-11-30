রোহিত শর্মা
রোহিত শর্মা
ক্রিকেট

ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

খেলা ডেস্ক

ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক এখন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। শহীদ আফ্রিদির ৩৫১ ছক্কার রেকর্ড ভেঙে আজ নতুন রেকর্ড গড়েছেন রোহিত।

রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৫১ বলে ৫৭ রানের ইনিংস খেলার পথে ৩টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। তাতে রোহিতের ওয়ানডে ছক্কা হয়েছে ৩৫২ টি। আফ্রিদির চেয়ে ১০০ ইনিংস কম খেলে আফ্রিদিকে ছাড়িয়ে গেছেন রোহিত।

যদিও আফ্রিদির চেয়ে অনেক বেশি বল খেলেছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক। ওয়ানডে রোহিত বল খেলেছেন ১২,৩২১টি, সেখানে আফ্রিদি খেলেছেন ৬৮৯২ বল।

২০১০ সালে সনাৎ জয়াসুরিয়া ছক্কার রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন আফ্রিদি। ১৫ বছর পর সেই রেকর্ড গেল রোহিতের কাছে।

ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কা

ছক্কাব্যাটসম্যানদেশম্যাচইনিংস
৩৫২রোহিত শর্মাভারত২৭৭২৬৯
৩৫১শহীদ আফ্রিদিপাকিস্তান৩৯৮৩৬৯
৩৩১ক্রিস গেইলওয়েস্ট ইন্ডিজ৩০১২৯৪
২৭০সনাৎ জয়াসুরিয়াশ্রীলঙ্কা৪৪৫৪৩৩
২২৯এমএস ধোনিভারত৩৫০২৯৭
আরও পড়ুন