ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক এখন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। শহীদ আফ্রিদির ৩৫১ ছক্কার রেকর্ড ভেঙে আজ নতুন রেকর্ড গড়েছেন রোহিত।
রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৫১ বলে ৫৭ রানের ইনিংস খেলার পথে ৩টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। তাতে রোহিতের ওয়ানডে ছক্কা হয়েছে ৩৫২ টি। আফ্রিদির চেয়ে ১০০ ইনিংস কম খেলে আফ্রিদিকে ছাড়িয়ে গেছেন রোহিত।
যদিও আফ্রিদির চেয়ে অনেক বেশি বল খেলেছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক। ওয়ানডে রোহিত বল খেলেছেন ১২,৩২১টি, সেখানে আফ্রিদি খেলেছেন ৬৮৯২ বল।
২০১০ সালে সনাৎ জয়াসুরিয়া ছক্কার রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন আফ্রিদি। ১৫ বছর পর সেই রেকর্ড গেল রোহিতের কাছে।
|ছক্কা
|ব্যাটসম্যান
|দেশ
|ম্যাচ
|ইনিংস
|৩৫২
|রোহিত শর্মা
|ভারত
|২৭৭
|২৬৯
|৩৫১
|শহীদ আফ্রিদি
|পাকিস্তান
|৩৯৮
|৩৬৯
|৩৩১
|ক্রিস গেইল
|ওয়েস্ট ইন্ডিজ
|৩০১
|২৯৪
|২৭০
|সনাৎ জয়াসুরিয়া
|শ্রীলঙ্কা
|৪৪৫
|৪৩৩
|২২৯
|এমএস ধোনি
|ভারত
|৩৫০
|২৯৭