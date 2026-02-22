দলকে ১০০ পাড় করিয়েইআউট সল্ট

ইংল্যান্ড: ১৫ ওভারে ১০৬/৬
ভেল্লালাগের করা ১৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ছক্কা মারতে গিয়ে লং অনে ক্যাচ দিয়েছেন ফিল সল্ট। ৪০ বলে ৬২ রান করেছেন এই ওপেনার। ১০৬ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারাল ইংল্যান্ড।
ইংল্যান্ড: ১৪ ওভারে ১০৫/৫
১৪তম ওভারের দ্বিতীয় বল। দুষ্মন্ত চামিরাকে ছক্কা মারতে গিয়ে মিড অফে কামিল মিশারার হাতে ক্যাচ দিয়েছেন স্যাম কারেন। ৯৪ রানে ৫ উইকেট হারাল ইংল্যান্ড। ওভারটা শেষ দুই চার ও ছক্কায় ১০ রান তুলে দলকে ১০০ রান এনে দিয়েছেন ৩৯ বলে ৬২ রান করা সল্ট।
ইংল্যান্ড: ১৩ ওভারে ৯৪/৪
১২তম ওভারের তৃতীয় বলে ১ রান নিয়ে ফিফটি পুরো করেছেন ফিল সল্ট। ইংল্যান্ড ওপেনার ৫০ ছুঁলেন ৩৬ বলে। ঠিক পরের বলেই হেমন্তকে ছক্কা মেরেছেন স্যাম কারেন।
ইংল্যান্ড: ১০ ওভারে ৬৮/৪
ইনিংসের অর্ধেক পথ শেষে মাত্র ৬৮ রান তুলেছে ইংল্যান্ড। ১০ম ওভারের শেষ বলে আউট হয়েছেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ভেল্লালাগের বলে এলবিডব্লু হয়েছেন ব্রুক। করেছেন ৭ বলে ১৪ রান। রিভিউ নিয়ে সেটি শুধু নষ্টই করেছেন ব্রুক।
ফিল সল্ট ব্যাট করছিলেন ৪২ রানে।
নবম ওভারের দ্বিতীয় বলে ৫০ ছুঁয়েছে ইংল্যান্ড। ওভার শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৫৯/৩। কোনো বাউন্ডারি ছাড়াই ওভারটায় ১০ রান নিয়েছে ইংল্যান্ড। ওভার থ্রোতে বল সীমানা ছাড়া হওয়ায় এক বলে এসেছে ৬ রান। ৩৪ রানে ব্যাট করছিলেন ফিল সল্ট।
ইংল্যান্ড: ৮ ওভারে ৪৯/৩
মিড অফ থেকে সরাসরি থ্রোতে নন স্ট্রাইকিং প্রান্তের উইকেট ভেঙে টম ব্যান্টনকে ফিরিয়েছেন দাসুন শানাকা। দুষ্মন্ত চামিরার বলটা মিড অফের দিকেই দৌড় শুরু করেন ব্যান্টন, এরপর আউট।
৪৯ রানে তৃতীয় উইকেট হারাল ইংল্যান্ড।
ষষ্ঠ ওভারটা ১ উইকেটে ৩২ রান নিয়ে শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। প্রথমবার বোলিং পরিবর্তন করে শ্রীলঙ্কা। বল হাতে নিয়ে প্রথম বলেই জ্যাকব বেথেলের উইকেট তুলে নিয়েছেন মহীশ তিকশানা। জোরে মারতে গিয়ে শর্ট থার্ডম্যানে ক্যাচ তুলেছেন ৪ বলে ৩ রান করা বেথেল। ব্যাটিংয়ে নেমেছেন টম ব্যান্টম।
ওভারটায় ৫ রান এসেছে। ইংল্যান্ড পাওয়ার প্লে শেষ করল ২ উইকেটে ৩৭ রান তুলে।
ইংল্যান্ড: ৪ ওভারে ২৩/১
২৬, ২১, ৩, ৩, ৭—এবারের বিশ্বকাপে জস বাটলারের স্কোর। ইংল্যান্ড ওপেনার আজ সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিরলেন ৭ রান করে। রিভার্স শট খেলতে গিয়ে ভেল্লালাগের করা স্টাম্প টু স্টাম্প বলে এলবিডব্লু হলেন বাটলার। চতৃুর্থ ওভারের প্রথম বলে ১৬ রানে প্রথম উইকেট হারাল ইংল্যান্ড। ওভারের শেষ বলে বাউন্ডারি মেরেছেন ফিল সল্ট।
প্রথম ওভারে ৪ রান দেওয়া মাদুশঙ্কা এবার দিলেন ৩ রান। উইকেট না হারালেও ইংল্যান্ড ৩ ওভারে করেছে মাত্র ১৬ রান।
ইংল্যান্ড: ২ ওভারে ১৩/০
দ্বিতীয় ওভারটি করছেন বাঁহাতি স্পিনার দুনিত ভেল্লালাগে। ওভারের তৃতীয় বলে এক্সট্রা কাভার দিয়ে ম্যাচের প্রথম ছক্কাটি মেরেছেন ফিল সল্ট। ওভারে এসেছে ৯ রান।
ফিল সল্ট ও জস বাটলার ওপেন করছেন ইংল্যান্ডের হয়ে। শ্রীলঙ্কার হয়ে প্রথম ওভারটি করেছেন বাঁহাতি পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা।
ফিল সল্ট, জশ বাটলার (উইকেটকিপার), জ্যাকব বেথেল, টম ব্যান্টন, হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), স্যাম কারেন, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, লিয়াম ডসন, জফরা আর্চার ও আদিল রশিদ।
পাতুম নিশাঙ্কা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটকিপার), পবন রত্নায়েকে, কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), দুনিত ভেল্লালাগে, দুশান হেমন্ত, দুষ্মন্ত চামিরা, মহীশ তিকশানা ও দিলশান মাদুশঙ্কা।
রোদ উঠেছে!
ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার মাইকেল আথারটনের সামনে মুদ্রা নিক্ষেপ করেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দাসুন শানাকা। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
শানাকা জানিয়েছেন সুপার এইটের ম্যাচে শ্রীলঙ্কা একাদশে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। দলে ঢুকেছেন কামিল মিশারা ও দুষ্মন্ত চামিরা। বাদ পড়েছেন প্রমোদ মাদুশান ও কুশল পেরেরা।
ইংল্যান্ড দলে পরিবর্তন নেই।
পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামের আকাশে বৃষ্টি নেই। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় আউটফিল্ড একটু ভেজা। বেশির ভাগ কাভার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সুপার এইটে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ড। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কার কান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা সুপার এইটে ‘গ্রুপ ২’তে। এই গ্রুপ থেকে গতকাল কলম্বোয় পাকিস্তান–নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়।