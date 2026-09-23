শুটিংয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট—ভারত সিরিজ থেকে ছিটকেই গেলেন রবীন্দ্র

আগেই শঙ্কা ছিল। এবার সেটিই সত্যি হলো। কাঁধের চোটে ভারতের বিপক্ষে টি–টুয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্র।
গত সপ্তাহে প্রচারণামূলক একটি শুটিংয়ে চোট পান রবীন্দ্র। অকল্যান্ডে সেই শুটিংয়ে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে ম্যাটের ওপর অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যান। তাতে ডান কাঁধে হাড়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় রবীন্দ্রর।
বাঁহাতি এই অলরাউন্ডারের সেরে উঠতে ছয় সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী ৪ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে মাঠে ফেরার লক্ষ্য তাঁর।
নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার বলেন, ‘রাচিনকে নিয়ে আমরা খুবই হতাশ। এই মৌসুমে সে আমাদের জন্য বড় ভূমিকা রাখবে। তাই পুনর্বাসনে কোনো তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না। তবে আমরা আশাবাদী, ওয়ানডে সিরিজের আগেই সে ফিরতে পারবে।’
আজ ঘোষিত দলে রবীন্দ্রর জায়গায় নেওয়া হয়েছে বেভন জ্যাকবসকে। ১১টি টি–টুয়েন্টি খেলা এই ব্যাটসম্যান সর্বশেষ গত মে মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে অপরাজিত ৬২ রান করেন। মূলত মিডল অর্ডারে বিকল্প হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হচ্ছে।
ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের এই টি–টুয়েন্টি সিরিজে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন পেসার অ্যাডাম মিলনেও। এক বছরের বেশি সময় পর নিউজিল্যান্ডের টি–টুয়েন্টি দলে দেখা যেতে পারে তাঁকে। পেস বিভাগে মিলনের সঙ্গে আছেন লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফোকস ও নাথান স্মিথ। চোটের কারণে বেন সিয়ার্সকে বিবেচনা করা হয়নি।
সামনে ব্যস্ত সূচি থাকায় পেসারদের ওয়ার্কলোড সামলাতেও পেস বোলিংয়ের এই বড় গ্রুপকে কাজে লাগাতে চান ওয়াল্টার। ভারত সফরের পর অস্ট্রেলিয়ায় চার টেস্টের সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। এরপর ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজও আছে।
ওয়াল্টার বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার ম্যাচ জেতা এবং সেরা দল মাঠে নামানো। তবে সামনের কয়েক মাসে অনেক ক্রিকেটের কথাও মাথায় রাখতে হবে। আমাদের হাতে অনেক বিকল্প আছে, সেটি সৌভাগ্যের। তাই ওয়ার্কলোড সামলাতে সিরিজজুড়ে সবাইকে ব্যবহারের চেষ্টা করব।’
ফিন অ্যালেন ও টিম সাইফার্ট আবারও নিউজিল্যান্ডের ইনিংস উদ্বোধন করতে পারেন। সর্বশেষ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে ওপেন করবেন। ফলে দলে জায়গা হয়নি টিম রবিনসনের।
ভারতের বিপক্ষে টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ২২ অক্টোবর। এরপর দুই দল খেলবে পাঁচটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট। নভেম্বরেই হবে ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ।