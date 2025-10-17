নারী টি-টোয়েন্টিতে নতুন বিশ্ব রেকর্ড, ৩৪ বলে সেঞ্চুরি

স্বীকৃত নারী টি–টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন কিরন নাবগিরে। আজ ভারতের সিনিয়র উইমেন্স টি–টোয়েন্টি ট্রফিতে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথে নাবগিরে ভেঙেছেন সোফি ডিভাইনের ৩৬ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড।
আজ ভারতের নাবগিরে শুধু নতুন রেকর্ডই গড়েননি, পাঞ্জাব উইমেন্সের বিপক্ষে ১১০ রান তাড়ায় মহারাষ্ট্রের হয়ে একাই করেছেন ১০৬ রান। তাঁর ৩৫ বলের ইনিংসে ছিল ১৪টি চার ও ৭টি ছক্কা।
ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট সিনিয়র উইমেন্স টি–টোয়েন্টির পাঞ্জাব–মহারাষ্ট্র ম্যাচটি হয়েছে নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে। প্রথমে ব্যাট করে পাঞ্জাব উইমেন্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১০ রান করে। মহারাষ্ট্রের হয়ে রান তাড়ায় নামেন নাবগিরে ও ঈশ্বরী সাবকর। ইনিংসের সপ্তম বলেই সাবকর ১ রান করে আউট হন। এরপর তিনে নামা মুক্তা মাগরেকে নিয়ে নাবগিরে গড়েন ১০৩ রানের জুটি, মহারাষ্ট্র জিতে যায় ৮ ওভারেই।
১০৩ রানের অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মুক্তার অবদান ১০ বলে ৬ রান। অন্য প্রান্তে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন নাবগিরে। ৩৪ বলে তিন অঙ্ক স্পর্শ করে গড়ে ফেলেন বিশ্ব রেকর্ডই। এর আগে ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ড জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক ডিভাইন ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় ওয়েলিংটনের হয়ে ওটাগোর বিপক্ষে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।
নাবগিরে ব্যাট করেছেন ৩০২.৮৬ স্ট্রাইক রেটে। নারী ক্রিকেটে ৩০০+ স্ট্রাইক রেটে সেঞ্চুরির প্রথম কীর্তি এটি।
৩১ বছর বয়সী নাবগিরে ভারত জাতীয় নারী দলের হয়ে ৬টি টি–টোয়েন্টি খেলেছেন। ২০২২ সিনিয়র উইমেন্স ট্রফিতে ৩৫টি ছক্কা মেরে তিনি আলোচনায় আসেন, যা টুর্নামেন্টটির এক মৌসুমে সর্বোচ্চ। সেবার অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৭৬ বলে ১৬২ রানের ইনিংসও খেলেন, যা নারী টি–টোয়েন্টিতে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে প্রথম ১৫০+ ইনিংস। একই বছর উইমেন্স টি–টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জে নিজের প্রথম ম্যাচে ২৫ বলে ফিফটি করেছিলেন নাবগিরে।
মেয়েদের আইপিএলের প্রথম আসরে তাঁকে দলে নিয়েছিল ইউপি ওয়ারিয়র্স। গত বছর ৩১ বলে ৫৭ আর চলতি বছর ১৬ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই ব্যাটিং–সামর্থ্যের ছাপই রাখতে পারেননি। ভারতের হয়ে ২০২২ সালে অভিষেকের পর ৬ ম্যাচের ৪ ইনিংসে মাত্র ১৭ রান করতে পেরেছেন। এরপর গত তিন বছরে আর সুযোগই পাননি।