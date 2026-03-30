বাংলাদেশ সফরে কিউই দলে ফিরলেন ফিশার-ও’রুর্ক-টিকনার, অধিনায়ক ল্যাথাম

চোটের কারণে অনেক দিন দলের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। তবে সুস্থ হয়ে আবারও জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের তিন ফাস্ট বোলার ম্যাট ফিশার, উইল ও’রুর্ক ও ব্লেয়ার টিকনার। বাংলাদেশে সাদা বলের সফরে কিউই দলে জায়গা পেয়েছেন এই ত্রয়ী। আজ বাংলাদেশ সফরের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)।
পিঠের চোট কাটিয়ে ওয়ানডে দলে ফিরেছেন ও’রুর্ক। শিন ইনজুরি (পায়ের হাড়ের নিচের অংশ) থেকে সেরে উঠে টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন ফিশার। অন্যদিকে, গোড়ালির চোট জয় করা ব্লেয়ার টিকনার ডাক পেয়েছেন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি—দুই সংস্করণের দলেই।
দলে অভিজ্ঞদের ফেরাতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার, ‘উইল, ব্লেয়ার এবং ম্যাট গত কয়েক মাস ধরে মাঠে ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। আধুনিক ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচিতে আমাদের বোলিং শক্তির গভীরতা থাকাটা জরুরি। তাদের মতো মানসম্পন্ন খেলোয়াড়দের ফিরে পাওয়া দলের জন্য দারুণ খবর।’
প্রায় দুই বছর পর সাদা বলের ক্রিকেটে ডাক পেয়েছেন অফ স্পিন অলরাউন্ডার ডিন ফক্সক্রফট। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফোর্ড ট্রফিতে সেন্ট্রাল স্ট্যাগসের হয়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন তিনি।
পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের হয়ে ওয়ানডে খেলা মোহাম্মদ আব্বাস, আদিত্য অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক এবং বেন সিয়ার্সও সুযোগ পেয়েছেন এই সফরে। দ্বিতীয়বার নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ও জেইডেন লেনক্স। গত জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ে ক্লার্ক ৩ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন, যার মধ্যে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার উইকেটও ছিল।
সাদা বলের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে এই সিরিজে পাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলায় তিনি এই সফরে থাকছেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ টম ল্যাথাম।
আগামী ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশে আসবে নিউজিল্যান্ড দল। সফরে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টুয়েন্টি খেলবে দলটি।
টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), মুহাম্মদ আব্বাস, আদিত্য অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেন ক্লিভার, ডিন ফক্সক্রফট, নিক কেলি, জেইডেন লেনক্স, হেনরি নিকোলস, উইল ও’রুর্ক, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার ও উইল ইয়াং।
টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), কাটেনে ক্লার্ক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেন ক্লিভার, ম্যাট ফিশার, ডিন ফক্সক্রফট, বেভন জ্যাকবস, নিক কেলি, জেইডেন লেনক্স, টিম রবিনসন, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, ইশ সোধি ও ব্লেয়ার টিকনার।