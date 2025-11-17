অনুশীলনে মুশফিকুর রহিম
অনুশীলনে মুশফিকুর রহিম
ক্রিকেট

ভোরের নাশতা, আগে বাসে ওঠা—মুশফিকের পেশাদারত্বে মুগ্ধ আয়ারল্যান্ডের কোচ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ঢাকা

দীর্ঘ ২০ বছরের ক্যারিয়ার। এই পুরো পথটায় মুশফিকুর রহিম বাংলাদেশ দলের অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা হয়ে উঠেছেন তাঁর নিয়মানুবর্তিতা আর পরিশ্রম দিয়ে। আর সেই পথই তাঁকে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলার দুয়ারে।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগামী পরশু থেকে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন এই মাইলফলক, যা শুধু একটি সংখ্যা নয়, মুশফিকের ২০ বছরের সাধনার প্রতিচ্ছবিও।

মুশফিককে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আয়ারল্যান্ডের কোচ হেনরিখ মালানের বেশি হয়নি। তবু তাঁর এক গুণ আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে আলাদা করে তুলে ধরলেন তিনি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— মুশফিকের কাছ থেকে কোন জিনিসটা নিতে বলবেন তাঁর দলের ক্রিকেটারদের?

Also read:এক ওভারে ৩১ রান, এমন কিছু আগে দেখেননি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা

উত্তরে মালান বলেছেন, ‘আমি বলব তাঁর পেশাদারত্ব। আমি ভোরে ওঠা মানুষদের একজন। প্রতিদিন সকাল পৌনে ছয়টায়  তাঁকে হোটেলে দেখি নাশতা করছে। সবার আগে বাসে ওঠে। সে যখন মাঠে আসে, ওয়ার্ম আপ করে, ব্যাটিং অনুশীলন করে—তখনো বাকিরা হয়তো এসেই পৌঁছায়নি। যখন আপনি পর্দার আড়ালে এত কিছু করবেন, তখন আপনার দিকে আলো আসবেই।’

আয়ারল্যান্ডের কোচ হেনরিখ মালান

২০১৮ সালে টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে পথচলা শুরু আয়ারল্যান্ডের। গত ৭ বছরে তারা দল হিসেবেই এই সিরিজের আগে খেলেছে মাত্র ১০ টেস্ট। সেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের কেউ ১০০ টেস্ট খেলছেন, সেটিকে বিরাট অর্জন মনে করছেন মালানও, ‘দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলাটা দারুণ একটা অর্জন। আমরা দল হিসেবেই মাত্র ১০টা (সিলেট টেস্টসহ ১১টি) টেস্ট খেলেছি। এই জিনিসটা থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, কতটা দীর্ঘ পথ সে পাড়ি দিয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেছে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য।’

Also read:আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে মুশফিকের সেঞ্চুরি

এরপর একটু মজা করে, প্রতিপক্ষ কোচ হিসেবে নিজের স্বাভাবিক চাওয়াটা প্রকাশও করলেন, ‘আশা করি আগামী ৫ দিন তাঁর জন্য খুব একটা ভালো যাবে না (হাসি)। তবে তাঁকে অভিনন্দন।’

আরও পড়ুন