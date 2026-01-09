রাজশাহী এগোতে পারছে না

১৫ ওভার শেষে ১০০ রানও তুলতে পারেনি রাজশাহী। ক্রিজে তানজিম (১*) ও আকবর (১৪*)।
রাজশাহী: ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৪।
১২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মেহেদীর বলে আউট রায়ান বার্ল। ১০ বলে ১১ রানে ফিরলেন তিনি। ক্রিজে নতুন ব্যাটসম্যান আকবর আলী।
রাজশাহী: ১১ ওভারে ৬৮/৪
১০ ওভার শেষে রাজশাহীর সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেটে ৬৪। বাউন্ডারি থেকে এসেছে ৩৪ রান। কিন্তু দ্রুত কিছু উইকেট হারানোয় সেভাবে রান তুলতে পারছে না তারা।
রাজশাহী: ৯ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৭।
স্লিপে একজন ফিল্ডার ছিলেন। মুশফিকুর রহিম কেন আমের জামালের একটু উঠে আসা বলটা খোঁচা মারতে গেলেন সেটা বড় প্রশ্ন। হয়তো থার্ডম্যানে খেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলটা যতটা উঠে এসেছে তাতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। আসলে অত উঠে আসা বলকে ব্যাট দিয়ে গাইড করার কঠিন। শটটি তাই ভুল ছিল।
সেই ভুলের খেসারত গুণে ১২ বলে ১৫ রানে ফিরলেন মুশফিক। ক্রিজে নতুন ব্যাটসম্যান জিম্বাবুয়ের রায়ান বার্ল।
রাজশাহী: ৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৩।
তানজিদকে বলা হয় ‘ন্যাচারাল সিক্স হিটার’। কিন্তু এবার সেই সহজাত সামর্থ্য যথেষ্ট হয়ে উঠতে পারল না। সপ্তম ওভারে আমের জামালের পঞ্চম বলকে স্রেফ কবজির মোচড়ে ডিপ স্কয়ার লেগ দিয়ে ছক্কা মারতে গিয়ে আবু হায়দারের তালুবন্দী হন এই ওপেনার। ১২ বলে ৫ রানে আউট হলেন তানজিদ।
পাঁচে নেমেছেন মেহরব। মুশফিক ৫ বলে ১০ রানে অপরাজিত।
রাজশাহী: ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৪২।
পাওয়ার প্লের শেষ ওভার। এই ষষ্ঠ ওভারেও আক্রমণে আরেক স্পিনার—পাকিস্তানের হাসান নওয়াজ। তাঁর প্রথম বলেই স্ট্রেট দিয়ে তুলে মারেন নাজমুল। বলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে সীমানার ওপাশে চলে যাবে মনে হলেও চট্টগ্রামের ফিল্ডার আমের জামাল দারুণ অ্যাক্রোবেটিক ভঙ্গিতে ক্যাচটি নেন। ১০ বলে ৭ রানে আউট নাজমুল।
চারে নেমেছেন মুশফিকুর রহিম। নেমেই টানা দুই সুইপে পরেরটিতে পেয়েছেন ছক্কা। তানজিদ ৯ বলে ৩ রানে অপরাজিত, মুশফিক ৩ বলে ৮।
পাওয়ার প্লেতে ওভারপ্রতি গড়ে ৭ রান করে তুলতে পারল রাজশাহী। খুব সন্তোষজনক কিছু নয়।
পঞ্চম ওভারেও অন্য প্রান্ত থেকে আক্রমণে এলেন স্পিনার ও চট্টগ্রামের অধিনায়ক মেহেদী হাসান। এই ওভারে ৫ রান দিয়ে ভালো শুরু করলেন।
রাজশাহী: ৪ ওভারে ১ উইকেটে ২৮।
শরীফুলের করা তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলে গায়ের জোরে মিড উইকেট দিয়ে চার মারেন ওয়াসিম। ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন, পেস বলে তাঁর পেশির শক্তি ব্যবহার করতে সুবিধা হচ্ছে। সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত চতুর্থ ওভারে বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলামকে আক্রমণে আনেন চট্টগ্রাম অধিনায়ক মেহেদী। তাতে কাজ হলো দারুণ!
তানভীরের লেংথ বল গায়ের জোরে মিড উইকেটে টানতে গিয়ে বোল্ড ওয়াসিম। ১৪ বলে ১৯ রানে ফিরলেন তিনি। বোলিংয়ে এসেই ৭ রানে ১ উইকেট নিলেন তানভীর।
তিনে নেমেছেন অধিনায়ক নাজমুল হাসান। এসেই দারুণ শটে চার মেরেছেন।
রাজশাহী: ২ ওভারে বিনা উইকেটে ১৬ রান।
রাজশাহীর ইনিংসে দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করলেন চট্টগ্রামের পেসার আবু হায়দার। তাঁর প্রথম দুই বলেই বিশাল দুই ছক্কা হাঁকান চট্টগ্রামের আমিরাতি ওপেনার ওয়াসিম। নোয়াখালীর বিপক্ষে আগের ম্যাচেই ৩৫ বলে ৬০ করা ওয়াসিমের দুটি ছক্কা চেয়ে চেয়ে দেখলেন আবু হায়দার। এবারের বিপিএলে ওয়াসিমের স্ট্রাইক রেট ১৭১. ৪২। এটা আরও বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। ওয়াসিমকে দেখে মনে হচ্ছে ছন্দে আছেন।
আবু হায়দার ১৩ রান দিলেন এই ওভারে। তানজিদ ১ রানে অপরাজিত, ওয়াসিম অন্য প্রান্তে ৬ বলে ১৪ রানে চোখ রাঙাচ্ছেন।
রাজশাহী: ১ ওভারে বিনা উইকেটে ৩ রান।
রাজশাহীর হয়ে ওপেন করেছেন তানজিদ হাসান ও মুহাম্মদ ওয়াসিম। চট্টগ্রামের হয়ে প্রথম ওভারটি করলেন পেসার শরীফুল ইসলাম। তানজিদ ও শরীফুল জাতীয় দলের সতীর্থ। ওয়াসিম আরব আমিরাত জাতীয় দলের ওপেনার। শরীফুলের প্রথম চার বল থেকে মাত্র ১ রান নিতে পেরেছেন তানজিদ। ওয়াসিম শেষ দুই বল খেলে নেন ১ রান। ওয়াইড হয়েছে একটি।
মোহাম্মদ নাঈম, অ্যাডাম রসিংটন (উইকেটকিপার), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, হাসান নওয়াজ, আসিফ আলী, মেহেদী হাসান (উইকেটকিপার), আমের জামাল, আবু হায়দার, তানভীর ইসলাম ও শরীফুল ইসলাম।
তানজিদ হাসান, মুহাম্মদ ওয়াসিম, নাজমুল হাসান (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম (উইকেটকিপার), আকবর আলী, রায়ান বার্ল, মেহরব হোসেন, তানজিম হাসান, রিপন মন্ডল, বিনুরা ফার্নান্দো ও সন্দ্বীপ লামিচানে।
‘কন্ডিশন খুব ভালো। রোদ আছে। পিচও ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। একটু ঘাস আছে। তবে সেটা খুব বেশি নয়। আমার মনে হয় এটা ব্যাটিংয়ের জন্য খুব ভালো পিচ। যে কারণে চট্টগ্রাম টসে জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ তারা জানে পরে এখানে (ব্যাটিংয়ে) সমস্যা হবে না। আমার মনে হয় লড়াইটা হবে রাজশাহীর টপ অর্ডার বনাম চট্টগ্রামের বোলারদের। দুই দলের ইনিংসেই পাওয়ার প্লে এবং প্রথম ১০ ওভার গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় ১৭০–১৮০ ভালো স্কোর এই উইকেটে’—পিচ রিপোর্টে বললেন লঙ্কান অলরাউন্ডার পারভেজ মাহরুফ।
মাহরুফ আরও জানিয়েছেন, আজ যে পিচে খেলা হবে সেটা বিপিএলে এর আগে মাত্র একবারই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট।
টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চট্টগ্রাম রয়্যালস অধিনায়ক মেহেদী হাসান। চট্টগ্রামের একাদশে পরিবর্তন নেই।
রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন টসে হেরেও ভাবছেন না। তাঁর ভাষায়, ‘উইকেট ভালো। বড় একটা সংগ্রহ গড়তে পারলে স্পিনাররা পরে ভালো করার সুযোগ পাবেন।’
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বিপিএলের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়রস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচটি শুরু হবে।
৬ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ হারে মোট ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ হারে রাজশাহীর সংগ্রহও ৮ পয়েন্ট। কিন্তু চট্টগ্রামের (১.০৫৯) সঙ্গে রান রেটে পিছিয়ে চারে রাজশাহী (০.২০৬)। গতকাল নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ জিতেছে রাজশাহী। টানা তিন ম্যাচ জিতে চট্টগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি।