‘মধ্যবিত্ত’ বরুণের চোখে ৩০ লাখের ঘড়ি নয়, মানুষের জীবন বদলানোই আসল শক্তি

বরুণ চক্রবর্তী জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। ছিলেন উইকেটকিপার। তবে কিপিং গ্লাভস হাতে দলে খুব একটা সুযোগ পেতেন না। রাজ্য দলে বেশ কয়েকবার সুযোগ না পাওয়ায় বরুণ একপর্যায়ে ক্রিকেটই ছেড়ে দিয়েছিলেন।
অভিনয় করেছেন, গল্প লিখেছেন। স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রিও নিয়েছেন। ২০১৭ সালে স্থাপত্য অফিসও খুলেছিলেন। এসবে মন না বসায় বরুণ ক্রিকেটে ফেরেন পেসার হিসেবে। কিন্তু চোটের কারণে হয়ে যেতে হয় স্পিনার। সফলতার দেখা পান তারপরই।
বরুণ এখন ভারতের অন্যতম সেরা স্পিনার। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর বোলার। তবে অনেক কিছু দেখেছেন বলেই হয়তো বরুণ সেই আগের মতোই থেকে গেছেন। এখনো নাকি সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়েই জীবন যাপন করেন। ভারতীয় উপস্থাপক গৌরব কাপুরের সঙ্গে ‘ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়নস’ অনুষ্ঠানে এসব জানিয়েছেন বরুণ নিজেই।
বরুণ বলেছেন, ‘আমি অভাব দেখেছি। ফিক্সড ডিপোজিট ছাড়া আমি কোথাও টাকা জমাতে পারিনি। আমার মানসিকতা এখনো মধ্যবিত্ত। অর্থ কত শক্তিশালী, তা আমি জানি। কোনো কিছু খুব শক্তিশালী হলে তার পূর্ণ সদ্ব্যব্যহার করতে হয়। আমার মনে হয়, টাকা দিয়ে নিজের লাইফস্টাইল পরিবর্তনের চেয়ে আপনি অন্য কারও জীবন পরিবর্তন করতে পারেন। এটা আরও বেশি শক্তিশালী। অনেক বেশি খরচ করলে আমার নিজেকে দোষী মনে হয়। আমি যদি ৩০ বা ৪০ লাখ রুপির ঘড়ি কিনি, সেই টাকা দিয়ে কারও দুই বা তিন পুরুষের জীবন পরিবর্তন করা যায়।’
বরুণ আরও বলেন, ‘একটা ঘড়ি কিনেছিলাম, যেটার দাম তিন লাখ বা এর আশপাশে। এটা আমাকে ভেতর থেকে শেষ করে দিয়েছে। আমি জানি, কিছু মানুষ আছে, যারা ব্যয়বহুল জিনিস কিনতে পছন্দ করে। আসলে আমি যাদের সঙ্গে বড় হয়েছি, তাদের অনেকে খাবার ডেলিভারি দেয় বা এ ধরনের কাজ করে। এসব পরে আমি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি কল্পনাও করতে পারি না। মনে হয়, ওদের অসম্মান করছি। আমি এভাবে ভাবি, কাউকে বিচার করছি না।’
ক্রিকেটার বরুণ কথা বলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পার্থক্য নিয়েও। এই তিন কিংবদন্তি একে অন্যের তুলনায় কোথায় আলাদা সে প্রসঙ্গে বরুণ বলেছেন, ‘রোহিত শর্মার কথা বলতে গেলে বলতে হবে তিনি খুব কৌশলী। তিনি এমনটা বলেন, এটা করার চেষ্টা করো, পুরোনো বলে বল করো, আরও বেশি বাঁক পাওয়া যাবে, এসব কিছু। বিরাট কোহলি শুধু আপনাকে মন থেকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ভেতরে সাহস ও শক্তি জোগায়। পরিস্থিতি যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, শুধু জয়ের জন্য চেষ্টা করো। তিনি (কোহলি) সেই শক্তি নিয়ে আসেন। ধোনি, আমাকে শুধু এটুকুই বলেছিলেন যে শুধু মৌলিক কাজগুলো সঠিকভাবে করো। চাপের মধ্যে প্রত্যেকেই আলাদা কিছু, অপ্রত্যাশিত কিছু করার চেষ্টা করে, কিন্তু শুধু মৌলিক কাজগুলো করার কথা ভাবো, আর তুমি সফল হবে। তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তুমি সফল হবে।’
টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক নম্বর বোলার হওয়ার পরও নিজেকে সেরা মনে করেন না বরুণ। তাঁর মতে, সেরা যশপ্রীত বুমরাই, ‘আমি এখন দাবা অনুসরণ করি। যখন গুকেশ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল, সে বলেছিল আমি এখন হয়তো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু সবাই জানে ম্যাগনাস কার্লসেন এক নম্বর খেলোয়াড়। তাই আমি হয়তো এক নম্বর র্যাঙ্কিংধারী বোলার, কিন্তু এক নম্বর সব সময়ই যশপ্রীত বুমরা। সুনীল নারাইন, রশিদ খানরা আছেন। আমি ভালো করছি, কিন্তু সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য এখনো কিছুটা সময় বাকি।’