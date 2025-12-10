বিগ ব্যাশে তিনি অস্ট্রেলিয়ান, আইপিএলে ‘ভুল করে’ ভারতীয়—কে এই নিখিল চৌধুরী

নাম নিখিল চৌধুরী। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল তাসমানিয়ার হয়ে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশে খেলেন হোবার্ট হারিকেনসে। গত মৌসুমে দলটির হয়ে ২০ ম্যাচ খেলেন এই অলরাউন্ডার।
বিগ ব্যাশে, শেফিল্ড শিল্ডে অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে খেলা এই ক্রিকেটারকে আইপিএল নিলামের তালিকায় রাখা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে। গত পরশু আইপিএলের নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ করা হয়। সেখানে নিখিলের নাম ভারতীয় আনক্যাপড ক্রিকেটারদের তালিকায় থাকার পর থেকেই এ নিয়ে আলোচনা চলছে।
ক্রিকেটবিষয়ক পোর্টাল উইজডেন তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতের বাইরে কোনো লিগে খেললে কাউকে স্থানীয় খেলোয়াড় ধরার সুযোগ নেই। ভারতের বাইরের লিগগুলোতে খেলতে হলে তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে হয়। ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হলে ভারতীয় পাসপোর্ট থাকাটাও বাধ্যতামূলক করেছে বিসিসিআই। নিখিলের ভারতীয় পাসপোর্ট আছে কি না, সেটা নিশ্চিত নয়।
তাহলে নিখিল কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তালিকায় থাকলেন?
বিসিসিআইয়ের সূত্র উইজডেন ডটকমকে জানিয়েছে, নিখিলের নামটা ভুল করে ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিলামে নিখিলকে বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবেই তালিকাভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ কোনো দল তাঁকে নিলেও একাদশে খেলাতে চাইলে চারজন বিদেশির কোটায় তাঁকে খেলাতে হবে।
বিসিসিআই ভুল বললেও আলোচনাটা আসলে এখানেই শেষ হবে না। এর কারণ নিখিলের অতীত। তাঁর জন্ম ভারতের দিল্লিতে। ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ক্রিকেটেই খেলেছেন। বয়সভিত্তিক বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে খেলার পর ২০১৭ সালে পাঞ্জাবের হয়ে পেশাদার ক্রিকেটে অভিষেক হয় তাঁর।
পাঞ্জাবের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুই ম্যাচ এবং সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ১২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সেখানে ১০৬ রান করার পাশাপাশি নিয়েছেন ৭ উইকেট। করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর আগপর্যন্ত পাঞ্জাব রাজ্যের হয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও নিয়মিত খেলেছেন নিখিল। আইপিএল নিলামের তালিকাতেও তাঁর নামের পাশে পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নাম লেখা।
করোনা মহামারির সময় অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আটকে পড়েন নিখিল। সেখানে চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এরপর অস্ট্রেলিয়াতেই ক্রিকেট ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। নিখিলের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কোচ জেমস হোপস তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে খেলার সুপারিশ করেন। এর পর থেকে নিখিলের অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ক্যারিয়ার শুরু হয়।