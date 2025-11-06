জাতীয় দলের ক্রিকেটার জাহানারা আলম
জাতীয় দলে যৌন হয়রানির অভিযোগ জাহানারার, তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত বিসিবির

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

বৃহস্পতিবার একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলে খেলার সময় যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় নারী দলের সাবেক নির্বাচক মনজুরুল ইসলাম এবং নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদ তাঁকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর ক্যারিয়ার ‘ধ্বংস করে দেওয়ার’ পেছনে জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কোচিং স্টাফ এবং খেলোয়াড়ের ভূমিকা ছিল বলেও দাবি করেছেন জাহানারা।

জাহানারার এসব অভিযোগের পর বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টায় পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায়, ‘জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের এক সাবেক সদস্যের করা অভিযোগে দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির অসদাচরণের উল্লেখ রয়েছে।’

বিসিবি জানিয়েছে, অভিযোগগুলোর সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটি আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে।

বিসিবি আরও জানায়, ‘সব খেলোয়াড় ও কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও পেশাদার পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বোর্ড বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’

জাহানারা আলম

এ বিষয়ে জাহানারার পাশে থাকার আশ্বাস জানিয়েছে ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। ‘কোনো আশ্বাস বা দীর্ঘসূত্রতা আমরা এখানে দেখতে চাই না’ উল্লেখ করে যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত শেষ করে কেউ দায়ী থাকলে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা।

এ ছাড়া নারী ক্রিকেটের জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে এ ধরনের ঘটনা আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখারও দাবিও করেছে কোয়াব।

এর আগে একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানার বিরুদ্ধেও বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন জাহানারা। তখন বিসিবি সেই অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল।

২০১১ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় জাহানারার। গত বছর ডিসেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে সর্বশেষ বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন।

