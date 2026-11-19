তাওহিদ হৃদয় যেন চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছিলেন কাগিসো রাবাদাকে। পরপর দুই বাউন্ডারিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা বোলারের সামনে নতজানু হতে রাজি নন। রাবাদাও যেন এমন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁকে খোঁচালে যে অন্য এক রাবাদার জন্ম হয়, সেটিই কাল দেখেছে ওয়ান্ডারার্স।
ঘটনার সাক্ষী দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক পেসার ডেন প্যাটারসন। হৃদয়ের পরপর দুই বাউন্ডারির পর তিনিই সতীর্থ রাবাদাকে একটু উসকে দিয়েছিলেন। প্যাটারসনের বিশ্বাস, প্রতিপক্ষের এমন চ্যালেঞ্জ রাবাদার ভেতরের আগ্রাসনকে আরও জাগিয়ে তোলে। সেটির প্রমাণ পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র একটি ওভার।
পরের ওভারেই বল হাতে ছুটে এলেন রাবাদা। করলেন গতিময় খাটো লেংথের বল। হৃদয় অপ্রস্তুত অবস্থায় পুল করতে গিয়ে ব্যাটের ওপরের অংশে বল লাগিয়ে ক্যাচ তুললেন। রায়ান রিকেলটনের হাতে ক্যাচ জমা পড়ায় ২৩ রানে থামে তাঁর ইনিংস। উইকেট পাওয়ার পর রাবাদার উদ্যাপনও ছিল দেখার মতো। তাতে বোঝাও গেল, হৃদয়ের উইকেট তাঁর কাছে কতটা বিশেষ!
শিরা ফুলিয়ে গর্জন, মুষ্টিবদ্ধ হাতের উদ্যাপন—রাবাদার এমন আগ্রাসী রূপ অনেক দিন দেখেননি সতীর্থরাও। এমনকি এইডেন মার্করামকেও একপর্যায়ে তাঁকে শান্ত করতে দেখা গেছে।
দিনের খেলা শেষে এ নিয়ে প্যাটারসন বলেন, ‘আমি রাবাদাকে একটু উসকে দিতে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ওরা যে ভালুককে (রাবাদা) খোঁচাচ্ছে, সেটা আমার বেশ ভালো লাগছে। কারণ, ভালুককে খোঁচালে অন্য এক রাবাদা হাজির হয়।’
হৃদয়ের উইকেটটি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এই ব্যাটসম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে আগের দুই ইনিংসে করেছিলেন অপরাজিত ৩৫০ ও ১৩৭ রান। এমন একজন ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি পেয়েছে প্রোটিয়ারা। চতুর্থ দিন শেষে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ রানে ৫ উইকেট। এখনো দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে পিছিয়ে ৫৭ রানে।
রাবাদার এমন আগ্রাসী বোলিং দেখে প্যাটারসনের নিজেরও হয়তো একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গেছে। ওয়ান্ডারার্স টেস্টে প্রথম দিনে উইকেট না পাওয়ায় পাঁচ বছর বয়সী ছেলে লিও তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, ‘তুমি কেন রাবাদার মতো বোলিং করে উইকেট নিতে পারো না?’ মজার ব্যাপার হলো, একই প্রশ্ন নিজেকেও করেছেন প্যাটারসন। তবে রাবাদার মতো বোলিং করা যে এত সহজ নয়, সেটি নিশ্চয়ই বুঝেছেন তিনি।
৩৭ বছর বয়সী প্যাটারসনের উচ্চতা রাবাদার চেয়ে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি কম। দুজনের বোলিংয়ের ধরন ও দক্ষতাও আলাদা। তবে প্রথম দিনের পারফরম্যান্সে তাঁদের পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম দিনে রাবাদা যেখানে বাংলাদেশের প্রথম পাঁচটি উইকেটই তুলে নিয়েছেন, সেখানে ১৭ ওভার বোলিং করে ৬৮ রান দিয়েও উইকেটশূন্য ছিলেন প্যাটারসন। ছেলের চোখেও এ পার্থক্য এড়ায়নি।
এই টেস্টে রাবাদার দাপট অবশ্য শুধু বোলিংয়ে সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ৭২ রানের ইনিংস খেলেন রাবাদা। দ্বিতীয় ইনিংসেও এখন পর্যন্ত তাঁর শিকার ২ উইকেট।