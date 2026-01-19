টি–টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের কোন ব্যাটসম্যান সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন

স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটাও শেরেবাংলা স্টেডিয়ামেই পেলেন তাওহিদ হৃদয়। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ব্যাটসম্যান ২০২৪ সালের বিপিএলে পেয়েছিলেন প্রথম সেঞ্চুরিটি। মিরপুরে ৫৭ বলে ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দুর্দান্ত ঢাকার বিপক্ষে রান তাড়ায় জয় এনে দিয়েছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে।
সেই হৃদয় আজ মিরপুরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে পেলেন দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। তাঁর এই সংস্করণে ক্যারিয়ার–সর্বোচ্চ ১০৯ রানের ইনিংস ভর করেই জিতেছে রংপুর রাইডার্স।
বাংলাদেশের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে একাধিক সেঞ্চুরি পেলেন হৃদয়।
টি–টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন এনামুল হক (বিজয়)। ২০১৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে বিজয় দিবস ক্রিকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে মোহামেডানের বিপক্ষে ৬৩ বলে ১০৫ রান করেছিলেন এনামুল।
তিন দিন পর একই টুর্নামেন্টে মোহামেডানের বিপক্ষেই ৬৪ বলে ১৩০ রান করেন ইউইসিবি–বিসিবি একাদশের তামিম ইকবাল। জাতীয় সাবেক ওপেনার পরে এই সংস্করণে পেয়েছেন আরও তিনটি সেঞ্চুরি। যার একটি ২০১৬ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমানের বিপক্ষে। যেটি আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের একমাত্র সেঞ্চুরি হয়ে ছিল প্রায় ৯ বছর।
চার সেঞ্চুরি করা তামিমই টি–টুয়েন্টিতে সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। তিনটি করে সেঞ্চুরি করে এরপরই আছেন এনামুল হক ও নাজমুল হোসেন। দুটি করে সেঞ্চুরি আছে মোহাম্মদ নাঈম, পারভেজ হোসেন, তানজিদ হাসান ও তাওহিদ হৃদয়ের।
স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ তামিম ইকবালের। ২০১৯ সালে বিপিএলের ফাইনালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ৬১ বলে ১৪১ রান করে অপরাজিত ছিলেন।