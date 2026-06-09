১০ ওভারে ৬২, আকাশে মেঘ

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন সাইফ। পাঁচ ওভার পেরোনোর পর আউট হয়ে যেতে পারতেন নাজমুলও, কিন্তু স্লিপে তাঁর ক্যাচ ধরতে পারেননি লাবুশেন। এরপর থেকে যত সময় যাচ্ছে, ততই তানজিদ ও নাজমুল মেলে ধরছেন নিজেদের। পাওয়ার প্লের ১০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের রান এখন ৬২।
নাথান এলিস কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানালেও নাজমুল–তানজিদ স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলতে শুরু করেছেন এখন। দুজনে একটি করে ছক্কা মেরেছেন, জুটি ৫০ পেরিয়ে গেছে। তানজিদের রান এখন ২৫ বলে ৩১, নাজমুলের ৩০ বলে ২৫।
এদিকে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যখন ভালো করছেন, তখন মিরপুরের আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। জ্বলে উঠেছে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটও। বৃষ্টি চলে আসতে পারে যেকোনো মুহূর্তে!
১০ ওভারের পাওয়ার প্লের অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ১ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ৩৪ রান। ওভারপ্রতি ছয়ের বেশি গড়ে রান তুলছে স্বাগতিকরা। তবে ব্যাটিংয়ে যে খুব বেশি স্বস্তি ছিল, তা নয়।
সাইফ হাসান আরও একবার ব্যর্থ হয়েছেন ওয়ানডেতে। তানজিদ–নাজমুল পরে পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলাররাও, বিশেষত নাথান এলিস তাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। তাঁর লাইন–লেন্থ আর সুইং অস্বস্তিতে ফেলছে ব্যাটসম্যানদের— নাজমুল তো খোঁচা মেরে স্লিপে ক্যাচ দিয়েও বেঁচে গেছেন।
সাইফ হাসানের ক্যাচটা দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়িয়েই নিয়েছিলেন লাবুশেন। সেখানেই তাঁর হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেনও। এলিসের বলেই এবার আর ক্যাচটা ধরতে পারেননি লাবুশেন। নাজমুল বেঁচে গেছেন।
বাংলাদেশ: ৪ ওভারে ২৪/১
প্রথম ওভার থেকে এসেছিল ৫ রান, তানজিদ মারেন বাউন্ডারি। পরের ওভারে স্ট্রাইক পান সাইফ হাসান। শুরু করেন চার মেরে, কিন্তু পরের বলেই ক্যাচ তুলে দিয়েছেন স্লিপে। ৫ বলে ৫ রান করে সাইফ ফিরছেন ড্রেসিংরুমে। উইকেটে এসে প্রথম বলে চার মেরেছেন নাজমুল হোসেনও।
দুই দলের জাতীয় সংগীত শেষ হয়েছে মাত্রই। বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন, দুজন ওপেনার দাঁড়িয়ে আছেন বাউন্ডারি লাইনের ঠিক সামনে। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররাও তৈরি হচ্ছেন। শেষ হচ্ছে ১৫ বছরের অপেক্ষা— ২০১১ সালে দুই দলের সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজের কোনো ক্রিকেটারই নেই এবার!
২০২২ সালের আগস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন মোসাদ্দেক হোসেন। ৪ বছর পর আবার তিনি ফিরেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের একাদশে রাখা হয়েছে তাঁকে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচের মতো আজও একাদশে নেই লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক হচ্ছে লিয়াম স্কটের। ডানহাতি এই পেসার লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ২০ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়েছেন, ১৫ ইনিংসে ৪৬.৫০ গড়ে করেছেন ৪৬৫ রান।
বাংলাদেশ একাদশ : মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, মোসাদ্দেক হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম।
অস্ট্রেলিয়া একাদশ: জশ ইংলিস (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, মারনাস লাবুশেন, ম্যাথু রেনশ, লিয়াম স্কট, ম্যাট শর্ট ও অ্যাডাম জাম্পা।
টসে জেতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক জশ ইংলিস। মুদ্রা নিক্ষেপ করেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামবে বাংলাদেশ দল।
তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতম।
মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ২০১১ সালে ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। সেই সিরিজের পর আইসিসির টুর্নামেন্টেও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে তিনবার দেখা হয়েছে, তার দুটিতে হারতে হয়, একটি ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে।
অস্ট্রেলিয়ার ২০০৫ সালে কার্ডিফে সর্বশেষ ওয়ানডে জিতেছে বাংলাদেশ।
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