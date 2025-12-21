আবার বাড়ল জাহানারার যৌন হয়রানির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়

আরও একবার বাড়ানো হলো ক্রিকেটার জাহানারা আলমের যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়। জাতীয় দলের এই ক্রিকেটারের অভিযোগের পর বিসিবি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করে। তখন তাঁদের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল।
২ ডিসেম্বর প্রথমবার সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিসিবি জানায়, জাহানারা আলম লিখিত অভিযোগ জানাতে কমিটির কিছুদিন সময় চাওয়ায় প্রতিবেদন জমা দিতে আরও ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। আজ বিসিবি জানিয়েছে, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে স্বাধীন তদন্ত কমিটি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, জাহানারা আলমের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়ার পর নারী ক্রিকেটে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত স্বাধীন কমিটি তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
তদন্তপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কমিটি ইতিমধ্যে এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ, ন্যায্য ও সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করার স্বার্থে, কমিটি আরও কিছু ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা এবং অতিরিক্ত তথ্য পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে। এ কারণে তারা বাড়তি সময় চেয়েছে।