অমিতের ডাবল সেঞ্চুরি, রুয়েলের ১০ উইকেট, চট্টগ্রামের ইনিংস ব্যবধানে জয়

তিন দিনেই জিতে গেছে চট্টগ্রাম। রংপুরকে ইনিংস ব্যবধানে হারিয়েছে দলটি। আজ ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন সিলেটের অমিত হাসান। ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন বরিশালের রুয়েল মিয়া।
কক্সবাজারে রংপুর বিভাগের প্রথম ইনিংস ধসিয়ে দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও ইফরান হোসেন। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ফলোঅনে পড়া রংপুর পড়েছিল চট্টগ্রামের দুই স্পিনারের ঘূর্ণিঝড়ে। বাংলাদেশ টেস্ট দলের দুই স্পিনার হাসান মুরাদ ও নাঈম হাসান নিয়েছেন ৪টি করে উইকেট। বাঁহাতি স্পিনার মুরাদ ৪১ রানে ও অফ স্পিনার নাঈম ৫৭ রানে পেয়েছেন উইকেটগুলো।
বিনা উইকেটে ৪ রান নিয়ে দিন শুরু করা রংপুর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮১ রানে অলআউট হয়ে হেরেছে ইনিংস ও ৪৩ রানে। এবারে লিগে চট্টগ্রামের এটি দ্বিতীয় জয়।
প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরিটা পেয়ে গেলেন অমিত হাসান। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ১৭২ রান নিয়ে দিন শুরু করা অমিত আউট হয়েছেন ২১৩ রানে। গত মৌসুমে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেও ২১৩ রানে থেমেছিলেন অমিত। ১১১ রান নিয়ে দিন শুরু করা সিলেটের আরেক ব্যাটসম্যান আসাদউল্লা গালিব আউট হয়েছেন ১৮০ রানে। দুজনের চতুর্থ উইকেটে এসেছে ৩৪২ রান, জাতীয় লিগ ইতিহাসে যা দশম সর্বোচ্চ ও চতুর্থ উইকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জুটি।
৮ উইকেটে ৫৩৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে সিলেট। ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা রাজশাহী বিভাগ ৩ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে তৃতীয় দিন শেষ করেছে। ইনিংস হার এড়াতে আরও ১৫৩ রান দরকার দলটির।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ময়মনসিংহের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে আজ শেষ দিনে ২৭২ রান করতে হবে বরিশাল বিভাগকে। ৩৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা বরিশাল দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ৪ উইকেটে ১০৮ রান। ২৩ রানেই ৪ উইকেট হারিয়েছিল দলটি।
এর আগে বিনা উইকেটে ৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা ময়মনসিংহ দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২৪২ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। প্রথম ইনিংসে ৭৪ রান করা আল আমিন জুনিয়র দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৮৬ রান। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও ৫ উইকেট পেয়েছেন বরিশালের বাঁহাতি পেসার রুয়েল মিয়া। এর ৩টি একই ওভারে পেয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার ম্যাচে ১০ উইকেট পাওয়া রুয়েল।
খুলনায় তৃতীয় দিন শেষে ঢাকা বিভাগের চেয়ে ৩৩ রানে এগিয়ে গেছে খুলনা বিভাগ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলেছে দলটি। এর আগে ৫ উইকেটে ২৩৫ রান নিয়ে দিন শুরু করা ঢাকার প্রথম ইনিংস থামে ৩১০ রানে। অধিনায়ক মার্শাল আইয়ুব করেছেন ৫৩ রান।