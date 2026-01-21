কত রান করবে রাজশাহী

৬২/১ থেকে ৮০/৫
সর্বশেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন রাজশাহীর মেহেরব হোসেন। উইকেটে আছেন কেইন উইলিয়ামসন ও জিমি নিশাম।
রাজশাহী ওয়ারিয়রস: ১০ ওভারে ৭৯/৪।
পাওয়ারপ্লেতে মাত্র ১ উইকেট হারালেও এরপর একের পর এক উইকেট হারাচ্ছে রাজশাহী ওয়ারিয়রস। দশম ওভারে মিরাজের টানা দুই বলে ফিরেছেন নাজমুল হোসেন ও মুশফিকুর রহিম। এর আগে তানজিদ ফিরেছেন সপ্তম ওভারে।
ব্যাটিংয়ে আছেন উইলিয়ামসন ও আফিফ।
রাজশাহী ওয়ারিয়রস: ৬ ওভারে ৬১/১।
পাওয়ারপ্লেতে ওভারপ্রতি দশের বেশি হারে রান তুলেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। যাতে বড় ভূমিকা মঈন আলীর করা ষষ্ঠ ওভারে তানজিদের তিন ছক্কার।
এর আগে পঞ্চম ওভারে পাকিস্তানি পেসার সালমান ইরশাদের বলে আউট হয়েছে পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। ৪১ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর রাজশাহীর হয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেছেন কেইন উইলিয়ামসন।
রাজশাহী ওয়ারিয়রস: নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মেহরব হাসান, মোহাম্মদ রুবেল, তানজিম হাসান, আবদুল গাফফার, সাহিবজাদা ফারহান, কেইন উইলিয়ামসন, বিনুরা ফার্নান্দো ও জিমি নিশাম।
সিলেট টাইটানস: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন, জাকির হাসান, স্যাম বিলিংস, আফিফ হোসেন, আরিফুল ইসলাম, মঈন আলী, ক্রিস ওকস, নাসুম আহমেদ, সালমান ইরশাদ ও খালেদ আহমেদ।
প্রথমবারের মতো বিপিএলে খেলতে নামছেন কেইন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক আজ সকালে ঢাকায় এসেছেন। এখন রাজশাহী আগে ব্যাট করায় উইলিয়ামসনের বিপিএল শুরু হচ্ছে ব্যাটিং দিয়েই।
বিপিএল ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়রস–সিলেট টাইটানস। টসে জিতেছেন সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। বেছে নিয়েছে আগে বোলিং। যার অর্থ, প্রথমে ব্যাট করবে রাজশাহী ওয়ারিয়রস।